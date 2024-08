El Albacete sorprende (1-2) al aspirante Granada en el Nuevo Los Cármenes

El Granada CF no comenzó bien su intento de regresar lo antes posible a LaLiga EA Sports y cayó derrotado este jueves por 1-2 en el Nuevo Los Cármenes ante un efectivo Albacete Balompié, en el partido que inauguró la temporada 2024-2024 de LaLiga Hypermotion. El conjunto nazarí empezó la nueva temporada como acabó la anterior, con derrota, y encadenó la sexta seguida desde el nefasto tramo final en Primera División después de un partido donde no sacó provecho a su dominio en el primer tiempo. Los locales comenzaron bien y dominaron a un Albacete que prefirió esperar y que se defendió con orden. Sin embargo, no pudo evitar encajar el 1-0 en una falta rematada por el central Miguel Rubio y que premió su mejor y más ambicioso inicio. Pero el Granada acabó pagando sus despistes cuando buscaba el descanso para reponer fuerzas y recibió dos goles. Jon Morcillo igualó en el minuto 42, y en el tiempo añadido, Higinio Martín volteó el marcador al no perdonar un penalti. A remolque, el conjunto granadino lo intentó en la segunda mitad y volvió a dominar y a tener las mejores ocasiones, aunque no fue capaz de acertar en ninguna ante Raúl Lizoaín.

