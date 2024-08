EEUU insiste en que el Ejército de Sudán debe participar en el diálogo de paz en Ginebra

Jartum, 15 ago (EFE).- Estados Unidos, uno de los principales mediadores en la guerra en Sudán, insistió este jueves en que el Ejército sudanés debe acudir al diálogo de paz que se inició ayer en Ginebra, en el que sí participa el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) junto a un elenco de representantes de países árabes y africanos.

El líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, mantuvo anoche una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a quien trasladó que las Fuerzas Armadas se comprometen con la implementación del llamado acuerdo de Yeda, de acuerdo con un comunicado publicado hoy por el Consejo Soberano sudanés, organismo presidido por el militar.

Ese pacto, mediado por Arabia Saudí y Estados Unidos en mayo de 2023, contempla treguas humanitarias para permitir el acceso y el reparto seguro de asistencia vital para millones de sudaneses que se encuentran atrapados en zonas de conflicto, pero nunca se llegó a implementar del todo debido a los cruces de acusaciones entre las partes beligerantes.

Durante la llamada, Al Burhan afirmó a Blinken que "no hay objeción a sentarse con los facilitadores de la plataforma de Yeda para discutir con ellos cómo implementarla", aunque también trasladó el "rechazo a ampliar la lista de mediadores" en estas conversaciones.

Además de la ONU y Suiza -el anfitrión-, EE.UU. invitó al diálogo a la Unión Africana, a Egipto y Arabia Saudí, pero también a representantes de Emiratos Árabes Unidos, país que ha sido acusado por el Ejército sudanés y varias ONG de proporcionar armas y apoyo logístico a los paramilitares.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense indicó en otro comunicado que Blinken reiteró a Al Burhan "la necesidad de participar en las conversaciones de paz" para lograr la implementación de la declaración de Yeda y proteger a los civiles en el devastado país africano.

"La comunidad internacional se ha unido en apoyo de estas negociaciones, copatrocinadas por Suiza y el Reino de Arabia Saudí, para lograr el cumplimiento de la declaración de Yeda, el cese de las hostilidades, el acceso humanitario y el establecimiento de un mecanismo para supervisar la aplicación", añadió la nota.

De acuerdo con el líder militar sudanés, el Ejército "no ve necesidad" de asistir a las reuniones de Ginebra al considerar que las FAR "tienen que aplicar sus compromisos según el acuerdo de Yeda", en particular la retirada de los paramilitares de las zonas urbanas densamente pobladas, que utilizan para protegerse de los bombardeos.

Desde el inicio de la guerra, en abril de 2023, se han iniciado decenas de rondas de negociaciones en diferentes países para poner fin a la guerra en Sudán, algo que las organizaciones humanitarias denuncian que es contraproducente y apartan el foco de la acuciante crisis humanitaria que atraviesa el país. EFE

az-ar-cgs/amr/lab