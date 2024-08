El español Fernando Carro, CEO del Leverkusen, se disculpa por sus críticas al director deportivo del Bayern

El director general del Bayer Leverkusen, el español Fernando Carro, se disculpó este miércoles por sus duras declaraciones sobre el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, ante el interés por el defensor Jonathan Tah. "Soy una persona emocional. Hice las declaraciones sobre Max Eberl en un intercambio informal con aficionados del Leverkusen. No era mi intención que se difundieran de esa forma, pero eso no cambia en nada mi declaración, por la que pido disculpas", dijo Carro al periódico 'Bild'. El portal deportivo alemán 'Kicker' informó que el directivo español criticó a Eberl durante un encuentro con aficionados en el BayArena que tuvo lugar en la noche del martes. "No me interesa Max Eberl, en absoluto. Y no negociaría con él", subrayó Carro. El trasfondo de esta declaración es la incertidumbre que reina en torno a Tah en la Bundesliga alemana. El defensa tiene contrato con el Leverkusen hasta el verano de 2025 y aún sigue entrenando en el club, pero su equipo y el Bayern ya habrían llegado a un acuerdo para su transferencia.

Compartir nota: Guardar Nuevo