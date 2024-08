Fede Valverde: "Mbappé seguramente va a dejar huella en el Real Madrid"

El futbolista uruguayo Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha asegurado este martes que el delantero francés Kylian Mbappé "seguramente va a dejar huella" en su club, cuyo equipo masculino empezará la temporada 2024/25 disputando la Supercopa de Europa contra la Atalanta BC en el Estadio Nacional de Varsovia (Polonia). "A mí me tocó compartir un par de entrenamientos con él. Sabemos la clase de jugador que es, es de los mejores del mundo. Creo que viene a aportar mucho, viene con muchas ganas, se le ve que está muy motivado en esta nueva etapa en el Real Madrid y creo que seguramente va a dejar una huella en este club", comentó Valverde en rueda de prensa. En este sentido, el mediocampista uruguyo admitió que él y sus compañeros encararán este Supercopa de Europa "con mucha ilusión" en la capital polaca. "Muchas ganas de empezar con el pie derecho esta temporada, con nuevos jugadores que han venido a sumar mucho y muy ilusionados", dijo. Igualmente abogó por "estar a disposición de lo que quiera el entrenador". "Obviamente que hoy por hoy hay muchos jugadores arriba capaces y sé que va a ser mucho más difícil, pero dar lo mejor de mí donde me necesite el equipo, seguir trabajando duro y seguir creciendo como jugador, como persona, como compañero, como otro líder más capaz hoy por hoy y brindarle el máximo al equipo", subrayó Valverde. Además, coincidió en las críticas realizads por Daniel Carvajal al saturado calendario de partidos para este curso. "Opino lo mismo que Dani. También hay que sumarle a nosotros que somos de Sudamérica que al final tenemos que hacer 12 horas en cada partido que tenemos con nuestra selección, 12 horas de vuelta, jugar al otro día, etc.", recalcó. "Obviamente es muy complicado. Por ejemplo, este año ya hemos entrenado mucho menos. Ya tenemos menos gasolina durante todo el año y va a ser complicado. Creo que nosotros intentamos hacer lo mejor posible cada día. Somos profesionales, somos maduros. Intentamos dar el máximo a nuestro cuerpo con alimentación, con descanso. Pero hay veces que nuestro cuerpo también se satura y es complicado", argumentó el charrúa. Luego elogó al alemán Toni Kroos. "Sabemos lo que fue para el fútbol, lo que fue sobre todo para Real Madrid, lo que fue para muchos jóvenes y sobre todo para mí, que lo he admirado durante toda mi vida. Crecí mucho junto a él, junto a otros jugadores también, pero sobre todo con él", indicó al respecto de la retirada del anterior dorsal 8 madridista. "Al final cada palabra, cada consejo... Obviamente para mí era un honor poder tener su número, para mí es un orgullo tremendo, no solo para mí, sino para mi familia, que siempre para nosotros fue un jugador, una persona, un hombre muy respetado en mi casa", confesó Valverde. "Entonces, intentar dar lo mejor de mí con este número, intentar ser Federico Valverde, cada día seguir aportando como jugador, como persona, como compañero dentro del vestuario. Se extraña en el vestuario poder compartir con él charlas de fútbol y familiares. Pero bueno, la vida sigue, el fútbol sigue y hay que apuntar a lo que viene", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo