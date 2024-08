Cambios en la dieta pueden reducir un 17% las emisiones alimentarias

Las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta asociadas a las cadenas de suministro de alimentos podrían caer un 17% si la dieta se orienta a opciones más basadas en plantas. Un nuevo estudio sostiene que el 56,9% de la población mundial que actualmente consume en exceso ahorraría el 32,4% de las emisiones alimentarias globales si cambiara su dieta a la dieta de salud planetaria propuesta por la Comisión EAT-Lancet. Al publicar sus hallazgos en Nature Climate Change, un grupo internacional de investigadores señala que un cambio de dieta a la dieta de salud planetaria equilibraría el aumento del 15,4% en las emisiones alimentarias globales de las poblaciones que actualmente consumen poco (43,1% de la población mundial) que se mueven hacia dietas más saludables. Dentro de los países, los grupos de consumidores con mayores gastos generalmente causan más emisiones alimentarias debido a una mayor ingesta de carne roja y productos lácteos. Este estudio muestra que los países ricos consumen dietas con altas emisiones pero muestran niveles relativamente más bajos de desigualdad, mientras que muchos países pobres tienden a tener dietas con menores emisiones pero niveles más altos de desigualdad. El autor correspondiente, el Dr. Yuli Shan, de la Universidad de Birmingham, comentó: "En comparación con los productos de origen vegetal, los productos de origen animal muestran un mayor potencial para reducir las emisiones. Deberíamos tratar de reducir el consumo excesivo de productos con alto contenido de emisiones en los países ricos, como la carne de vacuno en Australia y los EE. UU., especialmente para los grupos de consumidores ricos que consumen en exceso, lo que ayudaría a lograr importantes beneficios para la salud y el clima". Los investigadores dicen que la introducción de incentivos, como el precio del carbono, el etiquetado ecológico y la ampliación de la disponibilidad de productos con menor contenido de emisiones, como los alimentos vegetarianos, puede alentar a los consumidores a realizar cambios en la dieta. Un entorno alimentario bien diseñado puede remodelar los patrones dietéticos de los residentes y el desarrollo paralelo de la planificación urbana y la infraestructura puede ayudar a reducir las barreras temporales y financieras que impiden a las personas adoptar dietas más saludables. Sin embargo, los expertos señalan que en países como Mongolia, donde las dietas dependen en gran medida de la carne roja y los productos lácteos debido a un estilo de vida nómada tradicional, los cambios en la dieta pueden no ser factibles, pero es necesario mejorar la educación nutricional nacional. El autor correspondiente, el profesor Klaus Hubacek, de la Universidad de Groningen, afirmó: "Los países de bajos ingresos se enfrentan a mayores desafíos para alcanzar dietas más saludables, ya que más de 1.500 millones de personas de bajos ingresos en todo el mundo no pueden afrontar el costo de una dieta saludable para el planeta. Los cambios en la dieta requieren un mayor consumo de alimentos, pero el África subsahariana, así como el sur y el sudeste de Asia, han experimentado un estancamiento de la eficiencia de la producción agrícola durante décadas y no pueden producir ni permitirse importar los alimentos necesarios. "La eficiencia agrícola debe aumentar mediante diversas medidas, como técnicas de gestión de cultivos y suelos e introducción de variedades de cultivos de alto rendimiento". Los investigadores señalan que las poblaciones pobres a menudo optan por alimentos de menor costo y alta densidad calórica con menos beneficios nutricionales. El alto costo y la baja asequibilidad siguen siendo las principales barreras para que estas personas elijan dietas más saludables, lo que significa que las iniciativas políticas deben centrarse en hacer que los alimentos sean más asequibles y accesibles, especialmente para los grupos de menor gasto. El estudio evalúa la distribución desigual de las emisiones alimentarias (incluidas las emisiones derivadas del uso de la tierra y las emisiones no agrícolas) de 140 productos alimentarios en 139 países o áreas, que abarcan el 95% de la población mundial. Revela el grado de desigualdad de las emisiones alimentarias dentro de los países basándose en datos detallados sobre el gasto. El primer autor, Yanxian Li, estudiante de doctorado en la Universidad de Groninga, añadió: "El objetivo del escenario de cambio de dieta es evaluar las posibles implicaciones de la mitigación de las emisiones del sistema alimentario resultantes de cambiar las opciones de los consumidores en lugar de obligar a todos a adoptar la misma dieta". La composición de la producción mundial de alimentos tendría que cambiar considerablemente para adaptarse a los cambios sustanciales en la demanda si se quiere seguir la vía de la carne a las plantas. Los cambios en la dieta requerirían que la oferta mundial (en términos de contenido calórico) de carne roja disminuyera un 81%, la de todos los azúcares un 72%, la de tubérculos un 76% y la de cereales un 50%, mientras que la de legumbres y frutos secos aumentara un 438%, la de grasas añadidas un 62% y la de verduras y frutas un 28%. Los cambios en la demanda de alimentos podrían provocar fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas y de la tierra en los mercados mundiales, lo que desencadenaría efectos indirectos entre diferentes categorías de alimentos o hacia otros sectores no alimentarios (como el estímulo a la producción de biocombustibles) y contrarrestaría en parte los beneficios de los cambios en la dieta.

Compartir nota: Guardar Nuevo