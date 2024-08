Lunes, 12 de agosto de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

142 muertos en Gaza en últimas 48 horas, incluidas víctimas del ataque israelí del sábado

Jerusalén (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, publicó este lunes el recuento de muertos de las últimas 48 horas, en el que notificó que 142 palestinos perdieron la vida, la mayoría de ellos en el bombardeo israelí contra la escuela Al Tabaín de Ciudad de Gaza del sábado. Del total "se conocían los nombres de 107" de los muertos que llegaron a los hospitales, mientras que los centros tratan aún de identificar a los demás fallecidos cuyos restos recogieron, en la mayoría de los casos desmembrados por el impacto de los tres misiles que Israel lanzó sobre la escuela.

El Vaticano transmite a Pezeshkian la necesidad de evitar una escalada en Oriente Medio

Ciudad del Vaticano (EFE).- El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la que expresó la preocupación de la Santa Sede por la situación en Oriente Medio y la necesidad de evitar que se extienda el conflicto. "El cardenal, además de felicitar al Presidente por el inicio de su mandato y tratar temas de interés común, expresó la seria preocupación de la Santa Sede por lo que sucede en Oriente Medio, reiterando la necesidad de evitar de cualquier modo que se extienda el gravísimo conflicto en curso y prefiriendo en cambio el diálogo, la negociación y la paz", se lee en el comunicado del Vaticano.

UCRANIA GUERRA

Autoridades piden a la población abandonar un distrito de la región de Kursk

Moscú (EFE).- Las autoridades del distrito Belovski de la región rusa de Kursk instaron a la población a trasladarse a zonas más seguras, cuando se cumplen siete días de la incursión de las tropas ucranianas en esa entidad de la Federación de Rusia. "La situación es muy tensa. Habrá autobuses para quienes puedan llegar por sí solos al punto de recogida en el pueblo de Dolguie Budi, en el ayuntamiento o en el asentamiento de Bushmeno, en el distrito de Obianski", escribió en su canal de Telegram el jefe de la administración distrital, Nikolái Balobúyev.

Detenido un viceministro de Energía en Ucrania por sospecha de aceptar sobornos

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Las autoridades ucranianas informaron este lunes de la detención de uno de los viceministros de Energía, identificado por los medios locales como Oleksandr Jeilo, por aceptar presuntamente un soborno valorado en 500.000 dólares (unos 458.000 euros). El Servicio de Seguridad y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania informaron a través de Telegram de la detención, que se produjo en Kiev en el marco de una investigación de una "trama de corrupción a gran escala", según los términos de las autoridades ucranianas.

COREA DEL SUR DEFENSA

El presidente surcoreano nombra nuevos ministro de Defensa y asesor de seguridad nacional

Seúl (EFE).- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, decidió este lunes nombrar al hasta ahora jefe del Servicio de seguridad presidencial, Kim Yong-hyun, como nuevo ministro de Defensa, mientras que el actual titular de la cartera, Kim Yong-hyun, pasará a ser asesor de seguridad nacional.Chang Ho-jin, quien hasta ahora ocupaba el cargo de asesoría, pasará a ocupar un puesto de nueva creación, el de asesor especial para asuntos exteriores y de seguridad, según anunció el jefe de personal presidencial Chung Jin-suk en una sesión informativa recogida por la agencia local de noticias Yonhap.

GRECIA INCENDIOS

Decenas de miles de evacuados por un gran incendio que llega a las puertas de Atenas

Atenas (EFE).- Cientos de bomberos luchan este lunes por segundo día consecutivo contra un gran incendio forestal que, atizado por fuertes vientos, ha llegado a las puertas de Atenas y ha forzado a las autoridades a evacuar a decenas de miles de personas, entre ellas los pacientes de dos hospitales, dijo a EFE una portavoz de los Bomberos. Unos 700 bomberos con 183 camiones, 17 aviones y 15 helicópteros cisterna operan en la zona para contener las llamas, que se extienden en un frente de unos 30 kilómetros, informa el ministro de Protección Civil de Grecia, Vasilis Kikilias, en comparecencia ante la prensa.

ESPAÑA VENEZUELA

Venezolanos piden a España que se agilicen permisos de residencias y trabajo

Santa Cruz de Tenerife (España) (EFE).- La Asociación Solidaridad Venezuela, con sede en Canarias (Atlántico), ha pedido a las autoridades españolas que agilicen los trámites de los permisos de residencia y trabajo de forma inmediata para los inmigrantes procedentes de Venezuela sin necesidad de solicitar asilo. Esta asociación, fundada en Canarias en 2019 y que agrupa a migrantes venezolanos y retornados a España, señala en un comunicado que la situación de Venezuela es "de guerra" y pide al Estado español que adopte medidas para la protección y el bienestar de los ciudadanos venezolanos desplazados.

BRASIL ACCIDENTE

El organismo francés de seguridad aérea participa en las pesquisas del siniestro en Brasil

París (EFE).- El BEA, el organismo oficial francés encargado de analizar los siniestros aéreos, anunció este lunes su participación en la investigación abierta en Brasil por el avión de la compañía Voepass que se estrelló el viernes en el estado de Sao Paulo, lo que causó la muerte a sus 62 ocupantes. En un mensaje en su cuenta de X, el Organismo de Investigaciones y Análisis (BEA) comunicó su implicación en el procedimiento abierto por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (CENIPA).

EEUU ELECCIONES

Celine Dion no quiere que Trump use en campaña su tema de la película "Titanic". Y familia de Isaac Hayes demanda al expresidente

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La cantante canadiense Celine Dion ha criticado que el candidato republicano a las elecciones presidenciales de EE.UU., Donald Trump, utilice su tema "My Heart Will Go On" en su campaña. A su vez, los herederos del fallecido icono del soul, Isaac Hayes, han demandado al candidato republicano por usar la música del artista y le piden una compensación de 3 millones de dólares. EFE

