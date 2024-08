Jordi Ribera: "Toda derrota tiene un luto pero este grupo se regenera continuamente"

El seleccionador nacional de balonmano masculino, Jordi Ribera, celebró la capacidad de "regeneración" de sus jugadores para pasar en apenas un día el "luto" de perder por muy poco el duelo de semifinales y plantarse con "fuerza" y determinación al partido por el bronce, para ganar la medalla en un duro partido contra Eslovenia (23-22). "Todo tiene un luto, pero si algo tiene este grupo es la capacidad de regenerarse continuamente. Era importante inculcar que realmente estábamos ante la posibilidad de tener una medalla. Había que recuperar la fuerza y el equipo lo hizo bien, se recuperó, y yo creo que hemos saltado a la pista con la ambición y pasando página de lo que había pasado en la semifinal", señaló en rueda de prensa. Igual que en Tokyo 2020, España se va de Paris 2024 con la medalla de bronce. Pero con una nueva lección de la que aprender. "Creo que nos ha costado más, quizá lo digo por mí personalmente, y a los jugadores que ya vivieron lo de Tokio, lo de estar en el bronce. Todos teníamos en la cabeza llegar a la final y yo creo que el partido que jugamos contra Alemania estábamos ahí, lo teníamos tan cerca, que por eso nos dolió tanto", reconoció. "Es mi cuarta experiencia en unos Juegos y para mí han sido los más difíciles, con un grupo muy abierto en el que no nos pudimos clasificar hasta el último segundo, y lo hicimos como terceros para no medirnos a Dinamarca. A medida que iban pasando la competición hemos ido creciendo, especialmente en la defensa y en algunas facetas en ataque", se sinceró Ribera. "Cuando pasamos a semifinales yo creo que todos teníamos en la cabeza llegar a la final y yo creo que eso se vio en el partido, al final no pudo ser. Siempre es difícil cuando tienes la mentalidad de que quieres ganar y quieres llegar a la final es difícil recuperar", reiteró, en este sentido. El seleccionador recordó que este grupo sigue en plena regeneración y que tiene mérito lograr este bronce olímpico, el quinto en la historia del balonmano español. "Había muchos jugadores nuevos, que era su primera vez que jugaban en los Juegos Olímpicos, y hay que valorar en su medida lo que hoy el equipo ha hecho, que es ganar una nueva medalla olímpica para nuestro deporte", pidió. "Ha sido un partido trabado, lo típico de una final que se jugaba. Y bueno, había que tener mucha paciencia porque cuando jugamos con Eslovenia es importante no precipitarse ni cuando vas arriba ni cuando vas abajo. Ir momento a momento, creo que lo hemos hecho y hemos aprovechado en la parte final", comentó sobre este partido. "Hemos creído en ganar el partido y bueno, hemos podido llegar con esos dos goles, al final ellos han tenido la bola del empate pero bueno, yo pienso que hoy es un día de felicidad para nuestro deporte, también un día de reconocimiento para todos aquellos jugadores que han estado dentro de ese grupo, dentro de esos tres años de trabajo y que por diferentes circunstancias no han podido estar aquí, para ellos también va", añadió. "Sabíamos que cuando llegásemos más adelante nos iba a quemar la mano, como así nos quemó la mano en semifinales. Que igual algunos jugadores con un poquito más de experiencia no hubiesen fallado aquellas situaciones fáciles que tuvimos. Pero bueno, sabíamos que eso era un peaje que había que pagar", comentó sobre el haber tenido que dejar a jugadores más veteranos en casa. Pero, a nivel personal, reconoció que es un "obsesionado" por "ganar cada uno de los partidos". "Como es normal, al final eso puede tener un premio. Yo creo que es muy bueno para nuestro deporte. Seguro que mucha gente está orgullosa de nosotros y eso para nosotros es un estímulo más para seguir trabajando", señaló sobre el ser el equipo español más laureado a nivel olímpico.

Compartir nota: Guardar Nuevo