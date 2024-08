Camacho-Quinn: "La salida me ha costado la carrera"

París, 10 ago (EFE).- La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, medalla de bronce en los 100 metros vallas, reconoció que su deficiente salida le costó no haber revalidado su título olímpico.

“Casi hice una salida nula. Pensé que iban a dar el pistoletazo de salida, para ser sincero. Dudé. Eso me costó la carrera. Probablemente podría haber corrido en 12.1", argumentó la caribeña, que reaccionó pero solamente pudo alcanzar el bronce.

"Soy una veterana, debería haberlo sabido. Algo así te puede costar caro. Pequeñas cosas como esa importan, especialmente en este tipo de carreras", señaló Camacho-Quinn, quien nada más concluir la prueba no estaba excesivamente contenta por ser la primera atleta de su país con dos medallas olímpicas

“Tal vez lo piense y me sienta un poco mejor por la mañana. No ha sido perfecto. Sé que puedo hacer algo increíble. No voy a detenerme aquí”, indicó. EFE

