El Papa se reúne con la nieta de Esther de Careaga, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo

El Papa ha mantenido a mediados de esta semana una audiencia privada con Anita Fernández, nieta de Esther de Careaga, una de las fundadoras de las abuelas de la Plaza de Mayo, asociación creada para pedir responsabilidades y buscar a los familiares desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla. Esther de Careaga trabajó de bioquímica y fue amiga de Jorge Mario Bergoglio. Su hija, embarazada, fue secuestrada y posteriormente liberada. Tras huir de Argentina, a su regreso, De Careaga fue asesinada por los militares durante los llamados 'vuelos de la muerte'. Durante este encuentro --revelado por la prensa argentina este jueves-- el Papa "recordó con admiración a su amiga y compañera Esther Balestrino de Careaga --quien fuera su jefa en un laboratorio de análisis clínicos--, y dijo que de ella había aprendido su amplitud política, entre otras palabras afectuosas". Por otro lado, también aseguró que estaba al corriente de la visita realizada por diputados argentinos a una cárcel de exmilitares condenados por los crímenes cometidos durante este período convulso para su país. Según el comunicado del Instituto Espacio para la Memoria, en la conversación que mantuvieron en la residencia de Santa Marta, en Roma, "el Papa le manifestó que se había enterado de que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estuvieran presos y que eso era algo muy peligroso". "No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas sino de los testimonios, ése es el mensaje que les doy en este día", dijo Francisco, según un video difundido a la prensa argentina.

