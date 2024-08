El K2 de Cooper y Adrián del Río bordea el podio con un cuarto puesto en Paris 2024

El K2 de Marcus Cooper y Adrián del Río se quedó al borde de la medalla de bronce con un cuarto puesto y Antía Jácome y María Corbera también lograron diploma al concluir sextas en las finales del piragüismo de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, disputadas en el Estadio Náutico Vaires-sur-Marne. Tan sólo 9 centésimas separaron al dúo español Cooper-Del Río de añadir otro metal de bronce a los conseguidos la víspera por el K4 de Saúl Craviotto, el propio Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo, y el más sorprendente del C2 500 de Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez. "Este viento nos perjudica, no me gusta nada", advirtió el presidente de la federación española, el exolímpico Javier Hernanz, minutos antes de que arrancara el programa en un campo de regatas con vientos cercanos a los 20 kilómetros por hora del suroeste que formaban crestas en la pista olímpica. En esa pista, Cooper, junto a Del Río, se lanzó a por otra medalla más para su currículo. Pasaron cuartos en mitad de una final liderada de principio a fin por los alemanes Max Lemke y Jacob Schopf, oro, y en la que los húngaros Sandor Totka y Bence Nadas le escoltaron en el podio de Vaires-sur-Marne. Y a pesar de aumentar el ritmo de paladas en los últimos cien metros un suspiro, esas nueve centésimas, apartaron a Cooper de su cuarta medalla olímpica, tras el oro de Río en K1 1000 y las platas y bronce con el K4 en Tokyo 2020 y en París. Esa medalla se la arrebataron los australianos Tom Green y Jean van der Westhuyzen, que le habían precedido también en las 'semis'. Por su parte, en el C2 500 metros, Antía Jácome y María Corbera no tuvieron opciones de subir al podio en una final en la que pasaron cuartas por los 250 metros, y que dominaron las chinas Mengya Sun y Shixiao Xu, que revalidaron el oro de Tokyo 2020 en el complejo náutico a 30 kilómetros de la capital francesa. La plata fue para las ucranianas Anastasiia Rybachok y Liudmyla Luzan, y el bronce para la canadienses Katie Vincent y Sloan Mackenzie. Las zurdas Jácome y Corbera, subcampeonas del mundo, se quedaron a 2,3 segundos del bronce lastradas por el oleaje y ese viento lateral del suroeste. "Me veo consiguiendo dos medallas olímpicas", apuntó Jácome a Europa Press el pasado enero cuando visitó la capital olímpica. La gallega y la madrileña tendrán la oportunidad de resarcirse en las semifinales del C1 200 de este sábado en la jornada de clausura de la piragua en Paris 2024. ARÉVALO Y GERMADE GANAN LA FINAL B Por su parte, el K2 500 de Carlos Arévalo y Rodrigo Germade se impuso en la final B tras concluir quinto en las semifinales y no poder acceder a la 'A', mientras que el de Sara Ouzande y Carolina García volcó en los últimos metros y no pudo acabarla. Ouzande y García, que la víspera se llevaron el diploma en el K4, quedaron sextas en la semifinal previa en la que llegaron a ir segundas y que ganaron las neozelandesas Lisa Carrington, que sumó después su séptimo oro olímpico, y Alicia Hoskin, por delante de las húngaras Tamara Csipes y Alida Dora Gazso, y de las alemanas Paulina Paszek y Jule Marie Hake. Y el debutante Pablo Crespo, último de su serie de semis, concluyó cuarto en la final de consolación del C1 1000, donde el oro fue para el checo Martin Fuksa, con plata para el brasileño Isaquias Queiroz, y bronce para el moldavo Serghei Tarnovschi. Los corrientes que azotaron el campo de regatas cercano a Disneyland París, los que no le gustaron al presidente de la federación, apartaron los sueños, esta vez, de Marcus Cooper, Adrián del Río, Antía Jácome y María Corbera, los integrantes de una 'Armada' española que confía en remontar este sábado en la jornada de clausura de la competición.

