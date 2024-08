Álex Baena: "Camello es el que más se merecía estos dos goles porque curra desde el primer día"

El futbolista español Álex Baena ha subrayado este viernes que su compañero de selección Sergio Camello "es el que más se merecía" marcar los goles que han dado a España el oro masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que a su juicio el delantero del Rayo Vallecano "curra desde el primer día" y "ha trabajado como el que más en silencio". "Mejor que yo creo que no lo conocen", bromeó Baena desde el Parque de los Príncipes, habiendo compartido habitación con él. "Creo que es el que más se merecía estos dos goles porque el tío curra desde el primer día. Sabía que venía para no tener tantos minutos, pero al final ha sido creo que el más importante de todos, ha trabajado como el que más en silencio y al final la recompensa siempre llega", dijo sobre Camello. "La verdad es que ha sido el mejor partido que he hecho en el torneo y sabía que era un partido importante, que el equipo necesitaba de los 22. Y bueno, al final, tanto los 11 como los seis que han salido [desde el banquillo] han hecho un trabajo de la hostia, y muy felices", indicó Baena desde la zona mixta del estadio parisino tras colgarse el oro. Antes de afrontar estos JJ.OO., Baena había conquistado la Eurocopa. "Ojalá no se acabe nunca este verano porque así seguiré ganando. Muy feliz de poder haber hecho historia con España y creo que no podía terminar la temporada de la mejor manera", resumió el mediapunta del Villarreal CF. "Para ganar hay que sufrir, y más en Francia contra Francia. Lo bueno que tiene este equipo es que no nos rendimos nunca, que aunque hayan metido un primero, hemos podido remontar. Nos han empatado en el último minuto y aun así hemos metido otra vez otros dos goles. Este equipo se merecía el oro ya el verano pasado --sic--, que no pudo ser, y este año al final lo hemos conseguido", aludió a los JJ.OO. de Tokio 2021. "Sabíamos que ganar a Francia en París era un reto. Nos lo han puesto difícil. Nosotros hemos tenido un fallo en el primer gol, nos hemos repuesto a ese momento, nos han empatado en el último minuto y hemos podido remontar. En el equipo estábamos tranquilos, con esos nervios de poder ganar un oro, pero muy tranquilos", reiteró Baena finalmente.

