Mueren 360 trabajadores en accidente laboral hasta junio, 23 más que en 2023

Un total de 360 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los seis primeros meses del año, 23 más que en igual periodo de 2023, lo que en términos relativos implica un aumento del 6,8%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, atrapamientos y amputaciones, accidentes de tráfico y golpes resultado de una caída del trabajador. Los accidentes con baja laboral se incrementaron ligeramente con un 0,2% hasta junio en relación al mismo periodo de 2023, hasta un total de 306.633 siniestros, de los que 264.267 se produjeron en el centro de trabajo (-0,4%) y 42.366 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un avance interanual del 4,4%. De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo subieron un 7,9% en los seis primeros meses del año, al registrarse 299 fallecidos, 22 más que en igual periodo de 2023, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte aumentaron un 1,7%, hasta un total de 61 fallecidos, frente a los 60 del mismo periodo del año pasado. Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, 154, con un incremento del 4,8% frente al periodo comprendido entre enero y junio de 2023. También elevó su cifra de siniestros mortales con respecto a los seis primeros meses del año pasado el sector de la construcción, donde fallecieron 70 trabajadores, 16 más que en 2023 (+29,6%) e industria, donde murieron 48 trabajadores, seis más que en el mismo periodo del año anterior (+14,3%). En cambio, los accidentes mortales bajaron en la agricultura, con 27 fallecidos, siete menos que hasta junio de 2023 (-20,6%). SUBEN UN 13,1% LOS ACCIDENTES 'IN ITÍNERE' GRAVES Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 1.823 hasta junio, un 1,1% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave aumentaron un 13,1%, hasta los 500. Los accidentes leves en jornada de trabajo cayeron un 0,4% en los seis primeros meses del año, hasta un total de 262.145, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves se elevaron un 4,3%, hasta los 41.805 en junio. MUEREN 29 AUTÓNOMOS EN ACCIDENTE LABORAL HASTA JUNIO La estadística de Trabajo revela además que de los 360 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta junio, 331 eran asalariados, 35 más que en 2023 (+11,8%), y 29 eran trabajadores autónomos, 12 menos que en 2023 (-29,3%). Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral, 28 lo hicieron en su centro de trabajo, 12 menos que un año antes, mientras que uno falleció en un siniestro 'in itínere'. En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta junio 16.119 accidentes laborales con baja, un 4,4% menos que en el mismo periodo de 2023, con un descenso del 4,4% en los siniestros en jornada de trabajo y del 4,6% en los accidentes 'in itínere'. Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, en los primeros seis meses del año se notificaron 273.506 accidentes sin baja laboral, un 2,2% menos que en el mismo periodo de 2023.

