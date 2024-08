Seeking presenta su pódium olímpico: los países líderes en ingresos anuales

Las Olimpiadas son consideradas la competición deportiva por excelencia. En ellas participan cientos de países con atletas que representan a cada nación en distintas disciplinas y que buscan un lugar en el pódium. Aprovechando este mes, donde todas las miradas están puestas en París debido a la celebración de los Juegos Olímpicos, Seeking ha elaborado su propia competencia para saber cuál es el top 3 de países que cuentan con usuarios con mayor número de ingresos registrados en la plataforma. Actualmente, la aplicación tiene más de 46 millones de usuarios repartidos por todo el mundo y está presente en más de 130 países. Según datos facilitados por Seeking, el ingreso anual de los usuarios alcanza los 206 mil millones de dólares, con una media de ingresos de 125 mil dólares. Sin embargo, no todos los países cuentan con la misma renta y, por esta razón, la plataforma ha elaborado su pódium con aquellos que tienen los usuarios con ingresos más altos. 1. Oro para Estados Unidos: tiene un total anual de ingresos de $122.301.500.668 y un promedio de $150.000. 2. Plata para Reino Unido: los usuarios británicos registran al año $12.113.911.907 y una media de $125.000. 3. Bronce para Canadá: presenta un total de $11.919.659.370 anuales y un ingreso promedio igual que Reino Unido. En cuarto lugar, se encuentra Australia con $7.076.279.171, seguido por India, con unos ingresos que ascienden a $6.957.388.184. Tras estos dos países, se encuentran México y Francia, en sexto y séptimo lugar, con unos ingresos anuales de $4.021.26.260.370 y $3.500.156.070 respectivamente. Encontramos a España en la octava posición. Nuestro país cuenta con unos ingresos anuales de $2.350.329.365 y un promedio de ingresos de $100.000. Asimismo, los principales sectores profesionales a los que pertenecen los usuarios españoles son empresarios (25%), financieros (18%), autónomos (10%), administración (8%), ingenieros (7%) y médicos (5%). El 27% restante pertenece a otros sectores no especificados. Uno de los objetivos de Seeking es crear conexiones únicas entre sus usuarios, formando relaciones que beneficien a ambos integrantes de la pareja, no solo en el aspecto económico, sino también a nivel personal. A partir de lo anterior, esta plataforma de citas se lleva medalla de oro, posicionándose como la opción número uno para aquellos que buscan una experiencia de citas transformadora.

