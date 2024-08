Ficha el conjunto con el que ha enamorado la Reina Letizia: 'Tie-dye', juvenil y favorecedor a más no poder

Mientras el Rey Felipe VI se encuentra en París animando a los deportistas españoles en las Olimpiadas, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía han sorprendido a los mallorquines disfrutando de un relajado paseo por la zona más comercial de Palma en el que no han faltado la complicidad y las confidencias entre las mujeres de la Familia Real. Una inesperada y aplaudida reaparición en la que Doña Letizia ha vuelto a enamorar con su estilo estrenando un conjunto favorecedor y veraniego a más no poder con el que, a pesar de que siempre que coincide con sus hijas intenta mantenerse en un segundo plano, ha vuelto a eclipsar y a convertirse en la gran protagonista del verano 'real'. Mientras la Princesa de Asturias ha escogido un look juvenil con pantalón fluido en color blanco y top floreado con escote palabra de honor y botonadura frontal, y la Infanta Sofía se ha decantado por un estilismo similar al de su hermana con falda larga también en blanco de estilo ibicenco y top cropped negro de algodón de manga corta, la Reina ha apostado por su versión más fresca con un outfit casual y cómodo a más no poder con el que ha presumido de bronceado. Siempre a la última tendencia, Doña Letizia ha estrenado un dos piezas de estampado 'tie-dye' de la firma española Babbaki compuesto por top degradado en tonos fucsia y rosa con cuello mao y discreto volante a la altura de la cadera -de 59,90 euros- y falda midi a juego con corte evasé que favorece a todo tipo de siluetas (89,90 euros). Un conjunto bohemio y juvenil que ha combinado con sandalias de tiras de piel y ligera plataforma en color cámel de la firma Tanit Butter de Trenza, y un original bolso cruzado de croché con motivos florales multicolores sobre fondo blanco a modo de bandolera. Sin duda, un nuevo acierto de la monarca, que una vez más se ha convertido en la inspiración perfecta para conseguir el look perfecto este verano.

