Ciganda revive con un gran final de vuelta para acabar uno sobre par en Le Golf National

Redacción deportes, 7 ago (EFE).- La pamplonesa Carlota Ciganda terminó la primera ronda del torneo olímpico de Le Golf National con 73 golpes (uno sobre par) y continúa con opciones al término de una primera jornada en la que la malagueña Azahara Muñoz, con 78 (seis sobre par), no pudo rehacerse de un mal inicio, del que sí se olvidó Ciganda.

La jugadora pamplonesa, número 33 del ranking mundial, sumó seis bogeys en los diez primeros hoyos de la jornada, aunque desde ese momento se mostró mucho más sólida, dejó de anotarse bogeys y con tres 'birdies' unidos a otros dos sumados en el primer tramo del circuito, pudo acabar con sólo uno sobre par, al filo de las veinte mejores jugadoras de la jornada por el momento.

No le ocurrió lo mismo a su compatriota Azahara Muñoz, que se fue al agua al golpear desde el 'tee' del primer hoyo y firmó un doble bogey nada más iniciar la competición, una situación que arrastró en el segundo hoyo, en el que se anotó otro bogey.

Muñoz, número 130 del ranking mundial, supo calmar los nervios del inicio durante los siguientes diez hoyos, en los que fue al par, contrarrestando su bogey en el ocho con un primer birdie en el nueve, pero un nuevo doble bogey en el hoyo trece y un 'bogey' más en el quince le impidieron ir a la caza del par.

La jugadora malagueña se había acercado a la media tabla siendo más consistente y firmando el par, intentando borrar esos dos primeros hoyos en los que se fue al agua y no pudo mostrar su mejor golf, pero ese 'doble bogey' y el 'bogey' posterior terminaron de dinamitar las posibilidades de quedar entre las treinta primeras en esta primera jornada.

Ciganda afirmó en declaraciones a la Real Federación Española de Golf al término de la jornada que empezó los tres primeros hoyos cogiendo calles, pero no tuvo suerte al tener que 'puttear' tres veces en el hoyo dos: "Luego del cuatro al ocho me ha costado. No he cogido calles y este campo penaliza mucho. Han sido cuatro 'bogeys' duros", afirmó.

"Los pares cinco sí que es verdad que los he jugado muy bien y en la segunda vuelta me he tranquilizado un poco y me he encontrado muy bien. Lucho hasta el final y jugar por España por algo más grande que tú te anima bastante", concluyó la pamplonesa.

La líder momentánea, a falta de que una veintena de jugadoras acaben su recorrido, es la francesa Celine Boutier, que espoleada por su público se encuentra líder en solitario, con 51 golpes (-5), con cinco 'birdies' y un solo 'bogey'.

Asimismo, la norteamericana Nelly Korda, número uno del mundo y una de las claras favoritas a la medalla de oro, acabó con 72 golpes (al par), una primera vuelta al circuito francés en el que sumó tres bogeys en los primeros siete 'bogeys', aunque los contrarrestó en una segunda parte cimentada por tres 'birdies' y ningún 'bogey'. EFE

