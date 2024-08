Rusia frustra un ataque ucraniano con más de 300 efectivos contra su frontera

Las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado repeler este martes un ataque de unos 300 militares de Ucrania y más de 30 vehículos blindados contra posiciones rusas en las inmediaciones de la localidad de Nikolaevo, en la región de Kursk, ubicada en la frontera con el noreste del territorio ucraniano. Según ha detallado el Ministerio de Defensa ruso, la ofensiva se ha producido a primera hora de la mañana y en ella han participado, además de los 300 militares, unos once carros de combate y otra veintena de vehículos blindados contra "las posiciones de las unidades que cubren la frontera estatal". Moscú ha asegurado que las tropas de las Fuerzas Armadas que protegen la frontera, junto con la guardia fronteriza del Servicio Federal de Seguridad, han logrado rechazar la ofensiva ucraniana y atacar de vuelta en la región de Sumi, ubicada en el noreste del país y desde donde habían lanzado su ataque. Las autoridades rusas han confirmado que la ofensiva inicial ucraniana ha dejado al menos tres muertos y 18 heridos y, si bien no ha detallado al cifra de bajas en el bando ucraniano, ha asegurado que el "grupo de sabotaje y reconocimiento" de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha retirado tras sufrir "pérdidas importantes". El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, ha detallado que las principales ubicaciones afectadas por la ofensiva ucraniana son, además de Nikolaevo, los distritos de Sudzhanski y Korenevski. Smirnov ha señalado en su canal de Telegram que la región sigue aún bajo amenaza de misiles. En sus maniobras de defensa, las fuerzas rusas han logrado destruir un total de 16 blindados, entre los que destacan seis carros de combate y otros cuatro vehículos para el transporte de tropas, gracias a la actuación de la fuerza aérea. Rusia ha aprovechado para atacar posiciones ucranianas en la región de Sumi, llegando a destruir algunos de sus sistemas de defensa antiaérea. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado también que un grupo de reservistas de la región de Kursk ha sido enviado a la zona de enfrentamientos. Las autoridades de Ucrania por el momento no se han manifestado sobre lo ocurrido, si bien la prensa local sí recoge las informaciones rusas.

Compartir nota: Guardar Nuevo