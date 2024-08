Venezolanos gritan "libertad" desde Paraguay en rechazo a la reelección de Maduro

Asunción, 3 ago (EFE).- Un grupo de venezolanos autoconvocados gritaron "libertad" desde Paraguay y se unieron este sábado a la jornada mundial de protesta en contra de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por ganador al chavista Nicolás Maduro.

En la céntrica plaza de la Democracia en Asunción, venezolanos izaron banderas de su país y exclamaron consignas en contra del "fraude" y en respaldo al abanderado de la mayoritaria coalición opositora, Edmundo González Urrutia, a quien consideran el ganador de la contienda.

"El Gobierno no ha mostrado ningunas actas, no ha mostrado la legitimidad de lo que habla", refirió a EFE la caraqueña Karelin Pardo, que añadió que la institución electoral de su país "no genera credibilidad" al ser supuestamente controlada por el Ejecutivo.

La migrante, que está 10 años fuera de su patria, le pidió a sus coterráneos que "no pierdan la fe" pues confía que la oposición tiene "un plan" para superar al Gobierno de Maduro, en el poder desde 2013.

"Yo ahora venía feliz porque por lo menos puedo protestar sin el miedo a que me secuestren o que me pase algo", reconoció María Laura Sulbarán, oriunda de la caribeña Isla Margarita, que destacó la importancia de una protesta mundial que les permite a los millones de venezolanos exiliados "alzar su voz" donde quiera que se encuentren.

A la joven se le entrecortó la voz cuando contó a EFE el miedo a protestar que sintieron ella y su familia cuando vivían en Venezuela, pero se mostró satisfecha porque en Paraguay al menos pueden expresar su descontento, esta vez, en contra de "la injusticia" de que les "robaran de nuevo el cambio".

Por su parte, el venezolano Néstor Pérez afirmó que Maduro, reelecto presidente con el 51,95 % de los votos según el último reporte de la autoridad electoral, perdió las elecciones y que el resultado es falta de reconocimiento internacional.

"(La elección) es un fraude, lo determina el mundo, lo dice el mundo y las pruebas están ahí", dijo Pérez, al referirse a las actas que publicó la líder antichavista María Corina Machado en un página web que demostrarían que González ganó abrumadoramente las elecciones.

González Urrutia, que oficialmente alcanzó el 43,18 % de los apoyos, ya fue reconocido como el vencedor de las elecciones por Estados Unidos y varios países de la región, mientras el CNE sigue sin publicar hasta ahora las actas escrutadas.