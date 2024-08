Courtois: "No nos preocupa el resultado, hay que seguir trabajando"

East Rutherford (EE.UU.), 3 ago (EFE).- Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, no le dio este sábado especial importancia a la derrota por 2-1 del club merengue frente al Barcelona en un clásico amistoso disputado en el área metropolitana de Nueva York.

"Es pretemporada. Estamos trabajando y obviamente hay cosas que quizá podemos mejorar. Pero al final estamos con los que estamos y ellos también", comentó el guardameta en zona mixta sobre las ausencias de las estrellas de ambos conjuntos.

"Al final es un amistoso que no da mucho más que quizá el prestigio de la pretemporada, de ganar este partido. Creo que tuvimos ocasiones de hacer más. Ellos quizá también y al final el resultado es lo que es. No nos preocupa, hay que seguir trabajando. El martes contra el Chelsea quizá tenemos que dejar un poco mejor imagen de más llegada al gol. Pero todo bien", añadió.

Pau Víctor, con un doblete, fue la estrella de un Barcelona que ha ganado los cuatro amistosos que ha jugado contra el Madrid en tierras estadounidenses.

Nico Paz logró el gol del Madrid en un partido que fue suspendido durante más de una hora por una tormenta.

"Es más importante la seguridad de todo el mundo antes que seguir jugando al fútbol", indicó Courtois sobre ese parón.

"No sé si al final han caído muchos rayos o no, pero había mucha lluvia e igualmente no se podría haber jugado. Hay que ser profesional y es un poco lo que hacen los tenistas: también cuando llueve van de dentro para fuera y para ellos es peor todavía porque para nosotros no suele ocurrir", argumentó.

Además, Courtois destacó que este año se siente especialmente bien por trabajar en la pretemporada desde el inicio y también compartió elogios para dos jóvenes del equipo como Endrick y Arda Güler.

"Endrick tiene mucha fuerza, mucha potencia. Y quizás tiene que estar un poco más tranquilo todavía. No digo que esté nervioso, pero es normal que estás jugando con el Madrid en partidos grandes y te pones un poco más nervioso. Pero se nota en los entrenamientos que tiene mucho gol y mucha fuerza", afirmó.

"Y Arda, es otro Arda respecto al año pasado. Después de su lesión de la rodilla, ha trabajado mucho en el gimnasio y se nota que físicamente es otro chico. Tiene mucha llegada, mucho pase. Tenemos muchos jugadores buenos y se van a pelear por los puestos y eso es lo que ayuda al Madrid a ser el Madrid y ganar trofeos", apuntó. EFE

