EEUU aconseja a sus ciudadanos en Líbano que aceleren su partida o hagan planes de emergencia si se quedan

La Embajada de Estados Unidos en Líbano ha recomendado a los ciudadanos que decidan abandonar el país que se hagan con el primer billete de avión disponible y solicitado al resto que preparen planes de contingencia, como por ejemplo la identificación de refugios, en el caso de que el conflicto actual entre Israel y Hezbolá termine de estallar definitivamente. La situación se ha agravado en los últimos días con la muerte del comandante de Hezbolá Fuad Sukr y, sobre todo, del líder político de Hamás, Ismail Haniye, estrechamente vinculado a la milicia del partido chií libanés, tras un ataque ocurrido en Teherán y atribuido a Israel. En medio de esta situación, la Embajada de Estados Unidos recuerda que varias aerolíneas han suspendido o cancelado vuelos pero asegura que todavía hay oportunidades disponibles, aunque no sean las más propicias, para salir del país. "Animamos a quienes deseen salir del Líbano a reservar cualquier billete disponible, incluso si el vuelo no sale inmediatamente o no sigue la ruta elegida en primera instancia", ha explicado la Embajada en una alerta publicada este sábado. Los ciudadanos sin dinero para salir del país tienen la posibilidad de contactar con la Embajada para recibir ayuda de los llamados "préstamos de repatriación", que consisten en la devolución al Gobierno estadounidense del precio del billete a su retorno a EEUU. A quienes decidan quedarse, la Embajada pide que "vayan preparando planes de contingencia para situaciones de emergencia" y que "estén preparados para buscar refugio durante un amplio plazo de tiempo". La Embajada avisa a sus ciudadanos que no dependan del gobierno en el caso de crisis por lo que insiste en que "hagan planes de salida que no dependan del Gobierno", mantengan los móviles cargados en caso de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar escogido si la situación "se deteriora".

