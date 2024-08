Crónica del Australia - España, 3-1

La selección española femenina de hockey sobre hierba ha perdido este sábado (3-1) contra el combinado de Australia en su quinto de la fase preliminar en los Juegos Olímpicos de París 2024, un marcador que ha sellado matemáticamente la tercera posición de España dentro del Grupo B, acumulando sensaciones contrapuestas para los cuartos de final. Ya comenzaron mal este encuentro las pupilas de Carlos García Cuenca en el Estadio Yves-du-Manoir. Solo se había consumido minuto y medio del reloj cuando Mariah Williams hizo un zigzag para avanzar metros, por el costado derecho, y perfilarse para el golpeo raso al corazón del área. Williams no se lo pensó, realizó dicha maniobra y su compañera Alice Arnott aprovechó su buen posicionamiento para hacer el pinche y marcar el 1-0. La contestación de las 'RedSticks' fue obra de Belén Iglesias y de Begoña García, aunque con dos disparos infructuosos, mientras que Claire Colwill malgastó dos penaltis-córner para las oceánicas. Vio una tarjeta verde Marta Segú al final del primer acto, pero sin consecuencias para el marcador en el arranque del siguiente periodo. A partir de entonces, España dio un paso adelante para poner en apuros a la guardameta raival Jocelyn Bartram. No en vano, Beatriz Pérez, Lola Riera y la capitana María López marraron hasta tres penaltis-córner. Eran cifras feas de las 'RedSticks' en un aspecto clave. Además, una tarjeta verde mostrada a Rebecca Greiner puso de modo provisional a las españolas en superioridad numérica para arrancar el tercer periodo. Quisieron beneficiarse de ello Lucía Jiménez y Sara Barrios en dos ataques, así como Xantal Giné en otro penalti-córner que se marchó al limbo. Tampoco Blanca Pérez sacó tajada de un nuevo penalti-córner, enésimo ya para las pupilas de García Cuenca. A poco que acertasen una ocasión, España empataría. Y dicho y hecho a la salida de otro penalti-córner, que derivó en un 'penalty stroke' después de que Jiménez fuese objeto de una tarascada por parte de una adversario usando claramente el bastón. Llena de temple, Riera anotó ese 'stroke' y subió el 1-1 el marcador del recinto, que en los instantes finales del tercer periodo vivió un acercamiento peligroso de Constanza Amundson sobre el arco australiano. Pero la bola no entró y el cansancio hizo mella entre las 'RedSticks' al comenzar el cuarto y definitivo periodo del encuentro. Para colmo, una tarjeta amarilla penalizó a Blanca Pérez con estar bastante rato fuera del campo. Y las 'aussies' olieron ahí la sangre para sentenciarlo todo a su favor. Con un pinche al saque de un penalti-córner, Stephanie Kershaw marcó el 2-1; quedaba ya poco tiempo en el cronómetro, así que España intentó un despliegue con portera-jugadora- No obstante, un grave error de las 'RedSticks' en su zona defensiva, y teniendo la portería vacía, propició que Kaitlin Nobbs robase una bola fácilmente y anotase casi a placer el definitivo 3-1, cuando el duelo ya expiraba. Pese a la derrota, España conservó el tercer lugar del grupo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: AUSTRALIA, 3 - ESPAÑA, 1 (1-0, al descanso). --EQUIPOS. AUSTRALIA: Bartram (P), Squibb, T.Stewart, Colwill, Lawton, Young, Nobbs, Williams, Greiner, Arnott y G.Stewart --equipo inicial--; Peris, Sommerville, Brooks, Kershaw y Taylor. ESPAÑA: Clara Pérez (P), Amundson, Giné, L.Barrios, López, Strappato, Jiménez, Torres-Quevedo, Blanca Pérez, Álvarez, Segú --equipo inicial--; Riera, Beatriz Pérez, García, S.Barrios y Iglesias. --GOLES: 1-0, min.2: Arnott. 1-1, min.43: Riera (ps). 2-1, min.55: Kershaw (pc). 3-1, min.59: Nobbs. --ÁRBITROS: McClean (TTO) y Church (NZL). --ESTADIO: Yves-du-Manoir.

