Sergio Scariolo: "Nos hemos quedado a un tiro, España compite y no se rinde"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, se mostró "orgulloso" de España y de la lección de entrega y sacrificio para una vez más "competir hasta el final", en una derrota ajustada ante Canadá que terminó con su camino en los Juegos Olímpicos. "Tengo el corazón lleno de orgullo por cómo este equipo ha competido hasta el final, casi cuesta creerlo, hemos quedado a un tiro de poder ir a la prórroga contra un rival que con buen criterio todos dan el segundo puesto del ranking", dijo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto. La campeona de Europa supo sufrir para tener sus opciones al final, pero se quedó a las puertas de la remontada y de un triunfo que necesitaba para avanzar a cuartos de final en Paris 2024. "Pero España compite, no se rinde, busca la fórmula para volver a los partidos, encuentra jugadores que a lo mejor han tenido menos protagonismo pero que no salen de la competición por su compromiso jueguen menos o jueguen más y siempre está ahí", afirmó. "Es un equipo con un orgullo, una generosidad, una riqueza táctica, inteligencia realmente impresionantes. Me cuesta pensar que pudiéramos haberlo hecho mejor. Lógicamente estoy algo triste por la derrota. Tampoco hemos tenido suerte ni en los emparejamientos del grupo ni en llegar con dos jugadores tan importantes como Santi y Rudy tocados a este partido", añadió. Por otro lado, Scariolo, que felicitó a Canadá, destacó la capacidad de su equipo de encontrar sus opciones. "Hemos podido encontrar fórmulas alternativas y podido competir hasta el final, incluso coger once rebotes más que ellos, que es un dato que más que otro refleja el orgullo competitivo con el que el equipo ha luchado hasta el ultimísimo segundo", dijo. Además, el seleccionador tuvo palabras de elogio hacia un Rudy Fernández que, en su despedida de sus sextos Juegos, puso fin a su carrera. "A Rudy le he despedido dándole las gracias, ha sido un privilegio entrenarle, creo que muy pocos jugadores habrían querido jugar hoy en sus condiciones, pero él sí, y le debíamos salir del baloncesto y sus sextos Juegos Olímpicos como un jugador que se ha esforzado al máximo como ha hecho durante toda su carrera. Es un ejemplo que tenemos que seguir", reconoció.

