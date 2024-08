Sofía Suescun se enfrenta a su supuesto acercamiento con Bosco Martínez Bordiú en 'Supervivientes All Stars'

Después de protgonizar una de las ediciones más duras como 'Supervivientes All Stars', los participantes vuelven a verse las caras en plató para afrontar su paso por Honduras y resolver sus cuentas pendientes. En esta ocasión fue el turno de Sofía Suescun que no pudo evitar la sorpresa al ver que en España se había estado hablando de una posible relación con su compañeros Bosco Martínez Bordiú. Tras ver las polémicas imágenes en las que aparecía junto a Bosco en las noches de Honduras desatando las especulaciones sobre si había existido o no un acercamiento entre ellos, Sofía no podía evitar una carcajada soprendida por las imágenes. Ambos muy cómplices, coincidían en decir que ni si quiera recordaban el momento ya que habían compartido muchas de las noches en Honduras en las que se habían animado mútuamente, pero siempre desde la amistad. Ante esta explicación, es Alejandro Nieto el que le echa más leña al fuego asegurando que él ha visto un beso entre ambos y que esa explicación no le sirve. A pesar de la incredulidad de Sofía y Bosco ante las palabras de su compañero, Alejandro añade: "He visto a Bosco hacer la cucharita con Sofía". Aunque tras las palabras de los protagonistas todo apunta a que tan solo ha existido una amistad entre ellos, Sofía insiste una vez más en lo muy enamorada que está de su pareja Kiko Jiménez y lo mucho que le ha echado de menos en su paso por Honduras.

