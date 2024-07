Telefónica ultima la venta de su filial colombiana a Millicom por unos 370 millones de euros

Telefónica ha suscrito un "acuerdo no vinculante" con la teleco luxemburguesa Millicom para explorar "una posible operación corporativa con respecto a los activos que ambos grupos tienen en Colombia", una potencial transacción que pasaría por la venta de la participación de Telefónica en su filial colombiana (Coltel) a Millicom por unos 400 millones de dólares, en torno a 370 millones de euros al cambio actual. "En relación a la filial Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Colombia), Telefónica informa que el grupo Telefónica ha suscrito un acuerdo no vinculante con el grupo Millicom para explorar una posible operación corporativa con respecto a los activos que ambos grupos tienen en Colombia", indica el comunicado remitido por la operadora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. "Esta potencial transacción está sujeta a la firma de los acuerdos definitivos entre las compañías implicadas y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, pudiendo implicar la venta de las acciones del grupo Telefónica en Telefónica Colombia", añade. En tanto, Millicom ha publicado un comunicado en el que apunta que el acuerdo no vinculante suscrito entre las partes persigue la fusión de Telefónica Colombia (Coltel) y TigoUne, por lo que las conversaciones incluyen la "posible adquisición por parte de Millicom" de la participación de Telefónica en Coltel por aproximadamente 370 millones de euros. En esa línea, Millicom también tiene la intención de ofrecer la compra de las participaciones de 'La Nación' y de otras participaciones minoritarias en Coltel en efectivo al mismo precio de compra por acción ofrecido a Telefónica. Además, tiene la intención de ofrecer la compra del 50% de las participaciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en TigoUne en efectivo a "un múltiplo de valoración comparable" al que implica la adquisición de Coltel. "Millicom planea financiar la inversión total propuesta de aproximadamente 1.000 millones de dólares (casi 924 millones de euros) en efectivo y deuda asumida con un flujo de caja libre de capital proyectado durante los próximos 18 meses, en consonancia con el plan a largo plazo de la compañía", ha detallado. "La transacción sigue sujeta a la negociación y firma de acuerdos definitivos con todas las partes involucradas, incluidas Telefónica, La Nación y EPM, así como a la recepción de las aprobaciones regulatorias y antimonopolio y al cumplimiento de otras condiciones de cierre. No hay certeza de que la transacción finalmente se consumará", ha agregado. Millicom considera que la fusión de Coltel y TigoUne "rejuvenecería" el sector de telecomunicaciones de Colombia al formar una entidad "sólida" con la escala y la capacidad financiera necesarias para respaldar las "importantes inversiones en redes y espectro" requeridas para lograr los objetivos de inclusión digital de Colombia. "Colombia obtendrá un segundo operador de gran escala y financieramente viable en un momento crucial. Este operador fortalecido impulsaría la digitalización de Colombia, garantizaría un acceso más amplio a los servicios digitales modernos en todo el país y avanzaría en el despliegue de tecnologías de fibra y 5G en todo el país, lo que permitiría servicios más rápidos y confiables y una mejor experiencia del cliente", ha añadido la empresa.

