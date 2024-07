Anna Godoy, a World Triathlon: "Hace muchos años que se están riendo de nosotras"

La triatleta española Anna Godoy, decimoséptima en los Juegos de Paris 2024, criticó la organización de la prueba olímpica en la capital francesa, con incertidumbre por la contaminación del agua del río Sena, y lamentó que desde "hace muchos años" se estén "riendo" de las deportistas. "Hago un llamamiento a la Federación Internacional de Triatlón, creo que hace muchos años que se están riendo un poco de nosotros, porque no es la primera vez que nos pasa y creo que han tenido muchos años para preparar un plan B", criticó la deportista española en declaraciones a RTVE tras finalizar la prueba en París 2024. Así respondió a la incertidumbre que rodeó a la prueba por la contaminación del agua del río Sena, por la que las tuvieron "en vilo hasta cuatro horas antes de la carrera". "Esto no puede ser, lo que les pasó a los chicos no puede volver a pasar y tienen que mejorar si quieren que el nivel de triatlón siga y que las mejores del mundo compitan aquí", zanjó.

