Crónica del España-Egipto: 1-2

La selección española masculina de fútbol cayó este martes ante Egipto por 1-2 en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo de los Juegos Olímpicos de París, en un partido muy gris de los de Santi Denia, cuya reacción llegó muy tarde, y sufriendo mucho en defensa ante el combinado africano, que finaliza como primero de grupo y obliga a España a enfrentarse a Japón en cuartos de final. El combinado de Santi Denia, con varias rotaciones en el once, encajó su primera derrota en el torneo olímpico y jugará ante Japón en cuartos de final después de un choque en el que dejó muy malas sensaciones y evidenció problemas defensivos que deberá corregir con vistas a su siguiente duelo ante un equipo que lleva seis goles en dos encuentros. El partido arrancó con el combinado español buscando el gol, atacando sobre todo por la banda derecha de Marc Pubill y Diego López, que dominó el inicio del choque. La primera ocasión llegó en el minuto siete con un remate de cabeza de Pacheco que se marchó desviado a la salida de un córner, y en el 17', Pubill tuvo una gran oportunidad con un derechazo que se estrelló en la madera y se fue fuera. Sin embargo, con el paso de los minutos, el juego de España se fue espesando y los egipcios consiguieron hacerse más dominadores del choque. Kouka dio el primer aviso con un disparo que despejó a córner el guardameta Iturbe y, en el 40', Ibrahim Adel marcó el primer tanto del partido con un gran disparo desde la frontal del área que no pudo detener el portero. Tras el descanso Santi Denia hizo un doble cambio dando entrada a Sergio Gómez y Juanlu Sánchez en el lugar de Aimar Oroz y Marc Pubill, que pareció mejorar el juego de la selección española, que gozó de varias oportunidades para hacer el empate, pero sin fortuna. La situación se complicó aún más en el minuto 61, cuando Jon Pacheco cometió un grave error en defensa con un pase directamente al delantero egipcio Ibrahim Adel, que no perdonó en el mano a mano ante Iturbe y colocó el 0-2. Con el segundo tanto en contra, los españoles no lograron dar con la tecla para la remontada pese a los cambios que introdujo Santi Denia, que eligió a Juan Miranda, Fermín López y Pablo Barrios como sus últimas opciones para reaccionar en este encuentro y conseguir al menos el empate que les asegurara finalizar como primeros de grupo. La reacción llegó demasiado tarde, con un tanto de cabeza de Samu Omorodion en el 89' tras un envío de Sergio Camello. Sin embargo apenas hubo oportunidades para el empate, y el descuento fue una sucesión de pérdidas españolas transformadas en llegadas peligrosas de los africanos, que se encontraron con la respuesta de un gran Alejandro Iturbe bajo palos, que mantuvo la esperanza española y evitó que la diferencia se hiciera más grande al final. --RESULTADO: ESPAÑA, 1 - EGIPTO, 2 (0-1, al descanso). --EQUIPOS: ESPAÑA: Iturbe; Miguel Gutiérrez (Miranda, min. 70), Mosquera, Pacheco, Pubill (Juanlu, min.45); Bernabé (Barrios, min. 63), Turrientes (López, min.63), Oroz (Gómez, min.45); Diego López, Camello y Omorodion. EGIPTO: Hamza; Eid (Kamal, min. 89), Abdelmaguid, El Debes (Saber, min.45); Fayed (Tarek, min.70), Shehata (Atef, min.81), Zizo, Elneny; Faisal (Mazhar, min.81), Adel y Koka. --GOLES: 0-1, min.40: Ibrahim Adel 0-2, min.62: Ibrahim Adel. 1-2, min.89: Samu Omorodion. --ÁRBITRO: Rogerio Micale (BRA). Amonestó a Ahmed Eid por Egipto. --ESTADIO: La Beaujoire de Nantes.

