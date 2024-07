Argentina dice que la retirada de su personal en Caracas incluye a los seis venezolanos asilados

El Gobierno de Argentina ha afirmado este martes que la retirada de su personal diplomático de su Embajada en Venezuela incluye a los seis opositores venezolanos que permanecen refugiados en su legación y gozan de asilo político en virtud de la Convención de Caracas. "De acuerdo a la convención de Caracas ante la agresiva medida tomada por el régimen de Maduro, por supuesto que cuando se retiran los diplomáticos deben también retirarse los asilados", ha indicado el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni. Asimismo, ha explicado que este es un tema "extremadamente sensible". "Estamos desenvolviendo los hechos y cuál es la solución que encontramos a esta situación absolutamente desafortunada planteada por el Gobierno, el pseudo Gobierno del dictador Maduro", ha agregado. Uno de los asilados, Pedro Urruchurtu, ha denunciado este martes en la red social X que han cortado el suministro eléctrico en la sede de la embajada argentina en Caracas en la que se encuentra junto con otros cinco compañeros: Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez Mottola y Magallí Meda, esta última la jefa de campaña electoral de la opositora María Corina Machado. "Hacemos responsable al régimen del asedio a este sede diplomática, violando el Derecho Internacional y la convención de Caracas sobre asilo diplomático y de cualquier cosa que pueda ocurrirnos aquí", ha agregado Urruchurtu. Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Argentina ha indicado en un comunicado que "repudia el hostigamiento de la que es objeto su sede diplomática en Caracas a partir de la decisión del régimen de Maduro de interrumpir el suministro eléctrico". "Advierte al gobierno de Venezuela sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección, recordando la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma", ha zanjado. Esto se produce después de que el Gobierno de Maduro haya dado 72 horas a Argentina para retirar a su personal diplomático de Caracas tras acusar al país de no reconocer su victoria en las elecciones presidenciales del domingo, según el diario 'La Nación'. La Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954 dice en uno de sus artículos que "si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados". Asimismo, resalta que si esto no es posible "por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella".

