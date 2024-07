Big Tech publican resultados mientras Nasdaq 100 se acerca a la corrección técnica

(Bloomberg) -- La rotación hacia acciones ajenas al grupo de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos ha provocado que el índice Nasdaq 100 caiga un 8% en poco más de dos semanas, dejando al indicador al borde de una corrección técnica. Evitar este hito dependerá probablemente de los resultados de un cuarteto de empresas valoradas en conjunto en casi US$10 billones.

En una semana en la que también se conocerá la decisión de la Fed sobre las tasas de interés, los inversionistas se centrarán principalmente en los resultados de Microsoft Corp. el martes, seguidos de los de Meta Platforms Inc., Apple Inc. y Amazon.com Inc. en los dos días siguientes.

Ya había mucho en juego después de que un tórrido repunte de las grandes tecnológicas en el primer semestre dejara a las mayores empresas con grandes ganancias en sus cotizaciones y valoraciones al alza. La semana pasada, los resultados de Alphabet Inc. suscitaron la preocupación de que el gasto en inteligencia artificial sea demasiado elevado en relación con las ganancias a corto plazo.

Los resultados aterrizarán en un mercado sacudido por una de las rotaciones más rápidas y bruscas de los últimos años. Los inversionistas se han vuelto finalmente cautelosos con las empresas a la vanguardia de la IA, tras ignorar durante meses las advertencias de que su repunte estaba sobredimensionado. Vendieron el Nasdaq 100 por un valor de US$2,6 billones y se han volcado en acciones que llevaban tiempo rezagadas, como pequeñas empresas y firmas financieras e industriales. El índice se recuperó ligeramente el viernes, con una subida del 1%, pero no lo suficiente para compensar las pérdidas previas de la semana.

La rotación hacia los segmentos cíclicos del mercado comenzó en serio después de que una lectura de los precios de junio mostrara un enfriamiento de la inflación, avivando las apuestas de que la Fed recortará las tasas de interés en septiembre. El Russell 2000 se ha disparado un 10% desde entonces, mientras que las empresas financieras e industriales del S&P 500 han subido más de un 3,5%. Los inversionistas obtendrán una mejor lectura de las perspectivas de cualquier recorte cuando la Fed publique una declaración de política el miércoles y hable el presidente del banco central, Jerome Powell.

Durante el cambio de tendencia, los operadores han aumentado las opciones sobre el fondo Invesco QQQ Trust Series 1 ETF, que sigue al Nasdaq 100, para protegerse de una nueva caída, lo que ha elevado la prima de las opciones de venta bajistas a su nivel más alto en ocho meses. El índice de volatilidad CBOE superó los 18 puntos esta semana por primera vez desde abril, mientras que una medida similar de turbulencia en el Nasdaq 100 alcanzó su nivel más alto desde octubre, la última vez que el índice sufrió una corrección.

La primera prueba será Microsoft. El gigante del software ha estado integrando servicios de IA en su paquete de productos de software y ha realizado grandes inversiones para aumentar la capacidad de sus centros de datos. En el tercer trimestre fiscal de Microsoft, que terminó en marzo, la empresa invirtió US$11.000 millones en gastos de capital. Se prevé que esa cifra aumente a más de US$13.000 millones en su cuarto trimestre fiscal.

Meta Platforms, que presenta su informe el miércoles, y Amazon, que lo hace el jueves, también han realizado grandes desembolsos y los inversionistas buscarán indicios de que la IA está moviendo la aguja de los ingresos.

Las acciones de Apple se han revalorizado un 32% desde su mínimo de abril gracias al optimismo suscitado por los planes de la empresa de integrar servicios de IA en sus iPhones. Los inversionistas buscarán detalles adicionales cuando la empresa presente su informe el jueves.

La caída se intensifica entre algunos de las acciones de IA de mayor vuelo. Nvidia, que está a la vanguardia de esa industria, ha caído un 17% desde su máximo histórico del 18 de junio, cuando superó a Microsoft y Apple para convertirse brevemente en la empresa más valiosa del mundo. Dell Technologies Inc., que fabrica servidores para centros de datos, se ha desplomado un 37% desde el máximo alcanzado en mayo. Su rival Super Micro Computer Inc. ha caído un 40% desde marzo.

Los seis mayores valores tecnológicos de EE.UU. representaron la mayor parte del avance del 14% del S&P 500 en el primer semestre. El índice ponderado por capitalización superó al índice de igual ponderación en la mayor proporción desde 1999. Las valoraciones se dispararon, y el índice de tecnología de la información del S&P 500 alcanzó a principios de este mes su relación precio/ganancia más alta desde 2002.

