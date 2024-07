Sábado, 27 de julio de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel dicta nuevas órdenes de evacuación en los barrios del sur de Jan Yunis

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí dictó a primera hora de este sábado nuevas órdenes de evacuación a los civiles de los barrios del sur de Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), y les ordenó que se desplacen a la zona de Mawasi, en la franja costera, cuyo perímetro cada vez es más reducido. "Debido a la importante actividad terrorista y al lanzamiento de cohetes hacia el Estado de Israel desde la zona sur de Jan Yunis, permanecer en esta zona se ha vuelto peligroso", explicó el Ejército en un comunicado. Israel sostiene que, según información de su inteligencia, Hamás ha instalado "infraestructura terrorista" en el sur de la zona humanitaria de Mawasi. "Nuestro ejército está a punto de operar contra las organizaciones terroristas y, por lo tanto, pedimos a la población que queda en los barrios del sur de Jan Yunis que evacuen temporalmente al área humanitaria Mawasi", agregó.

VENEZUELA ELECCIONES

Expresidentes que no pudieron viajar a Venezuela iban como "invitados" de la oposición

Ciudad de Panamá (EFE).- El grupo de expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos que no pudo viajar este viernes a Venezuela, después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera impedido despegar de Panamá, aclaró que acudían a las elecciones del país suramericano como "invitados" de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores. "Nosotros hemos dicho claramente que fuimos, o quisimos llegar a Venezuela como invitados de Edmundo (González Urrutia) y María Corina (Machado). Era un acompañamiento, (...) no como testigos, porque obviamente no íbamos a tener posibilidad de inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral (de Venezuela)", dijo la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez en la capital panameña.

VENEZUELA ELECCIONES

Chile envía nota de protesta a Venezuela por impedir ingreso de senadores

Santiago de Chile/Bogotá (EFE).- El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección. También la senadora colombiana Angélica Lozano y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López denunciaron que fueron deportadas de Venezuela, país en el que la congresista aseguró que llegó para reunirse con la líder opositora María Corina Machado, y le quitaron el pasaporte durante una hora y media "sin argumentos ni información".

VENEZUELA ELECCIONES

Venezuela impidió la entrada de una delegación del PP español, que no tenía permiso oficial

Madrid (EFE).- Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) español que habían acudido como observadores de las elecciones del domingo y que no tenían permiso del Gobierno de Nicolás Maduro, a quienes posteriormente expulsó. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció en las redes sociales que la delegación estaba "retenida" en el aeropuerto de Caracas y pidió su "inmediata liberación" y la intervención del Gobierno de España. Desde el Ministerio de Exteriores español explicaron que Venezuela no había autorizado la visita de una delegación del Senado y del Grupo Parlamentario Popular como misión de observación electoral y que sólo el PP decidió realizar el viaje. Los parlamentarios españoles formaban parte de la delegación del Partido Popular Europeo (PPE) que se había desplazado a Venezuela, invitados por el candidato González Urrutia y la opositora María Corina Machado.

FRANCIA TRANSPORTES

La circulación de trenes en Francia volverá a la normalidad total el lunes

París (EFE).- La circulación de los trenes de alta velocidad (TGV) en Francia, que se ha visto perturbada por una serie de sabotajes coordinados en la madrugada del viernes, se ha restablecido notablemente este sábado, pero la vuelta a la normalidad total no está prevista hasta el lunes. Este es el mensaje transmitido por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), que en un comunicado ha insistido en que garantizará el transporte para todos los equipos que participan en los Juegos Olímpicos de París, así como para el personal acreditado. El corredor Este, que cubre las líneas desde París en dirección de Luxemburgo y Estrasburgo, funciona normalmente desde las 6.30 hora local (4.30 GMT). No ocurre lo mismo con los otros dos, los del Atlántico y del Norte.

EEUU NARCOTRÁFICO

El 'Mayo' Zambada "no vino a EE.UU. voluntariamente", según su abogado

San Antonio (EE.UU.) (EFE).- Ismael 'el Mayo' Zambada, el confundador del poderoso Cártel de Sinaloa que está detenido en El Paso (Texas) bajo cargos de narcotráfico, llegó a territorio estadounidense en contra de su voluntad, aseguró a EFE este viernes uno de sus abogados. "Él no vino a EE.UU. voluntariamente; eso no es en absoluto verdadero", dijo Frank Pérez, quien ejerce la defensa del mexicano en Texas, donde Zambada compareció en la mañana del viernes para una audiencia inicial, donde se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia federal en Texas. 'El Mayo', de 76 años y prófugo de la Justicia durante décadas, fue capturado por las autoridades estadounidenses al descender de una avioneta en un aeropuerto regional a las afueras de la ciudad fronteriza de El Paso.

ASEAN EXTERIORES

Borrell pide presión para terminar con guerra en Gaza y destaca papel de China en la guerra de Ucrania

Vientián (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este sábado que "todo el mundo tiene que presionar para terminar con la guerra en Gaza" ante el peligro de que se extienda por la toda la región, tras reunirse en Laos con los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático. Por otra parte, destacó que "China está desempeñando un papel importante" en la guerra de Ucrania con su apoyo a Rusia y le pide usar su "influencia" sobre Moscú para encontrar una solución pacífica al conflicto."Sin el apoyo económico que China está brindando a Rusia, sería muy difícil para Rusia continuar su esfuerzo bélico", apuntó Borrell en declaraciones a un grupo de medios.

UCRANIA GUERRA

Defensas antiaéreas rusas derriban 24 drones ucranianos

Moscú (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del viernes al sábado y esta mañana un total de 24 drones ucranianos en siete regiones del país, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el comunicado castrense, siete aparatos no tripulados fueron derribados en el cielo de la fronteriza región de Kursk y otros siete en Riazán. También fueron derribados drones enemigos en las provincias de Bélgorod, Rostov, Briansk, Lípetsk y Sarátov. Kursk, junto con la región de Bélgorod, es uno de los territorios rusos más castigados por ataques ucranianos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Solo durante la jornada de ayer en Kursk fueron destruidos nueve drones enemigos, cuyos ataques dejaron sin luz a cerca de 2.500 habitantes de varias aldeas, según informó el gobernador interino de la región, Alekséi Smirnov, en su canal de Telegram.

G20 FINANZAS

El G20 ve perspectivas positivas en la economía mundial pero advierte riesgos por guerras

Río de Janeiro (EFE).- Los ministros de Finanzas del G20 señalaron este viernes en Río de Janeiro que las perspectivas para la economía mundial se muestran positivas, pero advirtieron que amenazas como las guerras, la fragmentación económica y los fenómenos climáticos extremos pueden frenar esa recuperación. "Nos sentimos alentados por la creciente probabilidad de un aterrizaje suave de la economía global, aunque persisten varios desafíos", asegura el comunicado divulgado al término del encuentro de dos días que tuvieron en esta ciudad brasileña los jefes de las carteras de Finanzas y los presidentes de los bancos centrales de los países miembros del G20. El foro, además, instó a promover la cooperación internacional como mecanismo para impulsar el crecimiento y acabar con las desigualdades.

PATRIMONIO MUNDIAL

La Unesco inscribe el eje central de Pekín en la Lista de Patrimonio de la Humanidad

Nueva Delhi (EFE).- El comité de la Unesco inscribió este sábado el eje central de Pekín, donde se encuentran algunos de los lugares más emblemáticos de la capital china, en su Lista de Patrimonio de la Humanidad. El registro tuvo lugar hoy durante la reunión anual de la Unesco, que se celebra en Nueva Delhi, por recomendación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), aunque incluyó varias llamadas de atención por las "presiones de desarrollo" que enfrentan algunas secciones del eje. Según los criterios de la Unesco, el eje es considerado de valor universal por "aportar un testimonio excepcional de una civilización viva o desaparecida" y por ser "un conjunto arquitectónico que ilustra (una) etapa significativa de la historia humana". EFE

