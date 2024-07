La UNRWA pide al Consejo de Seguridad de ONU que actúe ante el plan de la Knesset de declararla 'terrorista'

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) ha pedido este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe para proteger su mandato de operar en la Franja de Gaza y otras zonas de la región hasta que haya una solución pacífica, ante el plan de la Knesset de declararla organización terrorista. "Si Israel aprueba las leyes que prohibirían el trabajo de la UNRWA, además del efecto catastrófico para los palestinos, sentaría un peligroso precedente para futuras operaciones humanitarias en zonas de conflicto", ha alertado la comisionada general de la agencia, Antonia De Meo. Estas declaraciones llegan después de que el Parlamento isralí aprobara este lunes en primera lectura declarar como organización terrorista a la UNRWA y romper toda relación entre la agencia y el Estado de Israel, tanto directa como indirecta. En una sesión solicitada por Rusia y Argelia para analizar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, De Meo ha denunciado que, de aprobarse, la propuesta tendrá consecuencias "nefastas e inmediatas: pondrá a todo el personal de la UNRWA en peligro". Además, ha advertido, "erosiona los fundamentos del Derecho Internacional y las normas multilaterales". "No podemos permitir que esto se convierta en un nuevo estándar para futuras operaciones humanitarias en zonas de conflicto en todo el mundo. (…) Juntos debemos rechazar los pedidos de desmantelar la agencia", ha recalcado. Este plan de la Knesset se suma a otros "esfuerzos concertados" del Gobierno israelí contra la UNRWA, como la denegación de permisos de entrada a personal humanitario. "A muchos funcionarios de la ONU, así como a personal de ONG, se les han negado visas para ingresar a Israel. La visa del comisionado general de la UNRWA expiró hace más de un mes y aún no se ha renovado", ha explicado la representante de la agencia, denunciando los "largos procesos burocráticos" que han enfrentado aquellos empleados que han recibido permisos por "tan solo" dos o tres meses. De Meo ha defendido la existencia de la UNRWA "porque no existe un Estado palestino que pueda prestar servicios públicos en su lugar", lo que explica que el organismo esté en el punto de mira de las autoridades israelíes. Por último, De Meo ha instado al Consejo de Seguridad a trabajar por un alto el fuego en Gaza, la protección del mandato de la UNRWA y por una solución pacífica del conflicto que dura más de 70 años.

