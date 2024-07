'El Mayo' Zambada se declara no culpable y asegura que no se entregó voluntariamente a EEUU

Israel 'El Mayo' Zambada, uno de los dos líderes del Cártel de Sinaloa detenido esta pasada noche en El Paso (Texas), se ha declarado este viernes no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan y ha asegurado que no se entregó voluntariamente a Estados Unidos. El abogado de Zambada, Frank Perez, ha asegurado al 'Los Angeles Times' que su cliente acabó en Estados Unidos "en contra de su voluntad" después de que fuentes de seguridad informaran a la cadena Fox News de que el otro detenido durante la operación, Joaquín Guzmán, sí que pactó con las autoridades norteamericanas un acuerdo para entregarse y que engañó a Zambada para facilitar la negociación. Zambada, de 76 años, se enfrenta a múltiples acusaciones federales por cargos de tráfico de toneladas de cocaína, fentanilo, heroína y otras drogas a través de la frontera. La secretaria de Seguridad Pública de México, Rosa Icela Rodríguez, ha informado este viernes de que ha pedido a Estados Unidos que aclare si los líderes del Cártel de Sinaloa fueron capturados o por el contrario se entregaron esta pasada madrugada por las autoridades en Texas. Rodríguez ha explicado este viernes que el Gobierno mexicano "no ha tenido nada que ver" en la detención de Zambada y Guzmán, hijo del 'capo de capos' Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en la operación en El Paso, aunque sí ha indicado que la Embajada de EEUU en México mantuvo permanentemente informadas a las autoridades sobre lo ocurrido.

