Uno de los policías del tiroteo de la matanza del colegio de Uvalde (Texas) se declara no culpable de 29 cargos

Uno de los primeros policías llegados al Colegio de Primaria Robb de Uvalde (Texas, Estados Unidos) en el que murieron 21 personas --incluidos 19 niños-- el 24 de mayo de 2022, Adrian Gonzales, se ha declarado no culpable de los 29 cargos que se le imputan por su actuación durante los hechos. Gonzales está acusado de abandonar y poner en peligro a menores por los 77 minutos que tardaron los agentes en intervenir contados desde el momento en el que Salvador Rolando Ramos irrumpió en el centro escolar a pesar de las súplicas de las familias para que neutralizaran al agresor. El pliego de cargos señala que Gonzales no "siguió su formación sobre tiradores activos", según recoge la televisión estadounidense CNN. "Escuchó disparos de arma y fue informado de la ubicación aproximada del tirador. Tenía tiempo para responder (pero) Adrian Gonzales no hizo nada para intervenir, distraer o retrasar al tirador, para intentar intervenir, distraer o retrasar al tirador y no hizo nada para obstaculizar al tirador hasta que entró en las salas 111 y 112 de la Escuela de Primaria Robb y disparar a los niños", señala. Sin embargo, el abogado de Gonzales, Nico LaHood, ha asegurado que su cliente "siente que es inocente". "Había más de 370 agentes allí. No nos han dicho por qué el señor Gonzales es el único" procesado, ha apuntado LaHood durante la vista de este jueves. Gonzales y el entonces jefe de la Policía Escolar, Pete Arredondo, son los únicos agentes imputados hasta el momento. Ambos entraron en la escuela tras escuchar disparos después de recibir un aviso de un accidente de tráfico cerca de la escuela. Sin embargo, Gonzales ha explicado que intentó pedir la intervención de las unidades SWAT de la Policía desde dentro y al no poder lograr la comunicación, salió del edificio y ha no volvió a entrar. Gonzales dejó la Policía Escolar del distrito de Uvalde en febrero de 2023 sin que se dieran motivos específicos. Arredondo, considerado el hombre al mando, está acusado de diez cargos de poner en peligro a menores y negligencia penal conocida, según el pliego de cargos. Tres meses después del tiroteo fue despedido y presentó también una declaración de no culpabilidad la semana pasada.

