Trump tacha de "lunática de izquierda radical" a Kamala Harris en su primer mitin tras la renuncia de Biden

El expresidente estadounidense Donald Trump ha celebrado su primer mitin desde que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, anunciara su renuncia a la reelección y ha centrado su discurso en atacar a la vicepresidenta y máxima favorita para presentarse por el Partido Demócra, Kamala Harris, a quien ha catalogado de "lunática de izquierda radical". "Hace tres días derrotamos oficialmente al peor presidente de la historia de nuestro país, el corrupto Joe Biden. Renunció porque estaba perdiendo por mucho en las encuestas", ha aseverado el magnate, candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales de noviembre. En su mitin en Carolina del Norte, Trump ha subrayado que el rival a batir ahora es "la mentirosa Kamala Harris", a quien ha catalogado como "la vicepresidenta más incompetente y de extrema izquierda de la historia de Estados Unidos", según informa el portal de noticias The Hill. Para Trump, Harris es aún más "liberal" que el senador Bernie Sanders, figura de la izquierda estadoundiense, y la ha catalogado como la "zar de la frontera" por su gestión de la frontera entre Estados Unidos y México. Además ha tachado de "broma" que Harris estuviera en Europa días antes del estallido de la guerra en Ucrania. Respecto a la renuncia de Biden, el expresidente ha acusado a Harris de engañar a la población "para encubrir la aptitud mental" del mandatario, momento en el que ha aseverado que "no se puede confiar" en Harris pues "no es apta" para liderar el país. A lo largo del mitin, el expresidente se ha referido en repetidas ocasiones a Harris, a quien ha descrito como "una muy mala persona", "desquiciada" y "loca". El equipo de campaña de la demócrata ha calificado este discurso de "extraño y divagante", pero se muestra confiado de que los estadounidenses "no se dejarán enagañar". Biden anunció el fin de semana su renuncia a la candidatura con que aspiraba a la reelección como presidente de Estados Unidos frente a un Trump que busca volver a la Casa Blanca cuatro años después. En su anuncio de retirada, el presidente encumbró a Harris como su sustituta, que ahora se centra en recabar los apoyos necesarios.

