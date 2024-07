Jordan Addison, arrepentido y listo a castigo de NFL por manejar bajo efecto del alcohol

Redacción Deportes, 24 jul (EFE).- Jordan Addison, receptor de los Minnesota Vikings, afirmó este miércoles estar arrepentido y dispuesto para asumir la sanción que le imponga la NFL por el arresto que sufrió el 14 de julio pasado por conducir bajo los efectos del alcohol.

"Voy a mantenerme firme, afrontar las medidas disciplinarias que se me presenten, superarlas y contraatacar. Lo que sea que me depare el futuro lo haré con todas mis fuerzas, aceptaré lo que venga con ello. Acepto mi responsabilidad y he aprendido de la situación", aseveró el receptor de 22 años.

Según un informe policial Addison fue arrestado el 14 de julio luego de que un par de oficiales lo encontraron dormido al volante de su Rolls Royce bloqueando un carril de una carretera cercana al Aeropuerto Internacional de Los Angeles. Tras el arresto fue liberado después de pagar una fianza.

El incidente cobró mayor relevancia porque una semana antes su compañero, el novato de 24 años Khyree Jackson, perdió la vida en un accidente automovilístico al ser impactado por otro auto, incidente en el que la policía aún investiga si el conductor del vehículo que chocó contra el de Jackson estaba bajo los efectos del alcohol.

Addison habló este miércoles en conferencia de prensa sobre su arresto. Explicó que se encontraba en una profunda depresión, pero la comprensión con la que sus compañeros lo recibieron en el campamento de entrenamiento de los Vikings lo ha hecho reflexionar.

"Probablemente esta es la mayor paz que he sentido gracias a mis compañeros. Me han dado la bienvenida y abrazado. Me siento bendecido. En aquel momento me encontraba en un agujero oscuro, muy deprimido, pero aquí estoy. Quiero demostrar que estoy arrepentido y que haré todo lo que esté en mi carácter para superarlo", añadió.

No es la primera vez que el chico nacido en Frederick, Maryland, tiene problemas con la justicia.

El 20 de julio del 2023 fue detenido por conducir su Lamborghini a exceso de velocidad y por realizar acciones imprudentes, hechos que le costaron una multa. Esto sucedió antes del campamento de verano de su temporada de debut en la NFL.

El receptor espera que la corte concluya su proceso policial para que la NFL analice el caso y según lo establecido en la política de conducta de los jugadores de la liga emita una suspensión de varios partidos de la temporada 2024 que arrancará en septiembre próximo. EFE

