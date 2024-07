Scholz insinúa que habrá más armas germanas para Israel

Berlín, 24 jul (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, insinuó este miércoles que su Gobierno enviará más armas a Israel, al recalcar que Alemania aún no ha decidido no hacerlo y que, al igual que en el pasado hubo suministros, "los habrá" también en el futuro.

"Hemos suministrado armas a Israel y no hemos tomado aún ninguna decisión de no hacerlo", señaló en la tradicional rueda de prensa de verano para hacer balance del curso político.

Scholz fue preguntado si Israel puede seguir contando con suministros de armas pese a una reciente opinión emitida por un alto tribunal de la ONU sobre su ilegalidad.

"No hemos tomado ninguna otra decisión. No hemos decidido que no suministraremos armas. Así que lo haremos y lo hemos hecho", insistió el político socialdemócrata.

El pasado viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión no vinculante que indicaba que Israel debe detener las actividades de asentamiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental y poner fin cuanto antes a la ocupación "ilegal" de estos territorios y de la Franja de Gaza.

Scholz recalcó que, en todo caso, las decisiones sobre apoyo armamentístico se toman "caso por caso" cuando el Ejecutivo alemán recibe una solicitud sobre armamento.

Previamente, a finales de abril, la CIJ se pronunció en contra de dictar medidas cautelares para detener la venta de armas de Alemania a Israel en el caso de la demanda de Nicaragua contra el país centroeuropeo en La Haya.

En Alemania, el Gobierno de Scholz también se enfrentó a varias demandas, que no prosperaron por ahora, dirigidas a impedir la exportación de material bélico germano a Israel.

Según los demandantes, entre los que figura el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), el año pasado el Gobierno alemán aprobó exportaciones de armamento a Israel por valor de 326,5 millones de euros, la mayoría después del ataque de Hamás del 7 de octubre, una cantidad diez veces mayor que la relativa a 2022.