Mesa contra la minería solicita al Gobierno de El Salvador que informe sobre uso de torio

San Salvador, 24 jul (EFECOM).- Representantes de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, que aglutina a organizaciones ambientalistas de El Salvador, solicitaron este miércoles al Gobierno del presidente Nayib Bukele que informe sobre el supuesto uso del metal torio por parte de una empresa estadounidense para generar energía nuclear en el país centroamericano.

Luis González, de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES), explicó a EFE que la mesa frente a la minería "tiene conocimiento, según una investigación realizada, que el Gobierno ha adquirido compromisos con la empresa estadounidense Thorium Energy Alliance para pruebas nucleares con torio en este país".

Dijo que el torio "es un elemento reactivo que se saca de minerales como la torita" y señaló que "de lo que no tenemos claridad todavía si se va a extraer en El Salvador o se va a traer".

González apuntó que "si se quiere extraer en el país es claramente una actividad ilegal, porque la minería metálica está prohibida".

El ambientalista manifestó que "se quiere hacer creer que la energía nuclear es energía limpia o que no causa daño, y es que en sí misma no es que cause contaminación el problema es que cause un accidente como, por ejemplo, los casos de Chernóbil y Fukushima", accidentes nucleares ocurridos en 1986 y en 2011, respectivamente.

Explicó que "en el caso del accidente Fukushima debemos de recordar que se dio tras un terremoto y El Salvador es un país altamente sísmico".

"Pensar en un desarrollo de energía nuclear a base del torio puede generar impactos ambientales si hay un accidente y si no hay suficiente información", acotó.

Añadió que, con base en el principio de precaución que está en la ley de medio ambiente, "consideramos que es un tipo de industria que no se debería desarrollar en el país".

"¿Por qué decantarse por un tipo de energía que puede ocasionar un accidente y puede afectar a todo Centroamérica", agregó.

En marzo de 2017, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una ley que prohíbe la minería metálica por considerarla "una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias".

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica veta la explotación minera en "el suelo y biosubsuelo del territorio" salvadoreño, e incluye las actividades de "exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo".EFECOM

