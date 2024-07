Hillary Clinton advierte que Harris se enfrenterá al "sexismo y los dobles estándares" durante la campaña

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton ha advertido este martes en una columna de opinión publicada en el diario 'The New York Times' que la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, se enfrentará al "sexismo y los dobles estándares" por parte de los republicanos. "El historial y el carácter de la señora Harris serán distorsionados y menospreciados por una avalancha de desinformación y el tipo de prejuicios desagradables que ya estamos escuchando de los portavoces de MAGA (republicanos seguidores del expresidente Donald Trump). (...) Sé un par de cosas sobre lo difícil que puede ser para las candidatas fuertes luchar contra el sexismo y la doble moral de la política estadounidense", ha expresado. En ese sentido, ha recordado que ella misma fue calificada de "mujer repugnante", "bruja" y de otros insultos "mucho peores" durante sus dos campañas presidenciales, y ha instado tanto a Harris como a su campaña a "abrirse paso a través del ruido" y que, a pesar del poco tiempo para preparar la campaña electoral, ha puesto el ejemplo del Partido Laborista en Reino Unido y del Nuevo Frente Popular en Francia, quienes "han obtenido grandes victorias con incluso menos tiempo". "Harris se enfrentará a retos adicionales únicos por ser la primera mujer negra y sudasiática en encabezar la candidatura de un partido importante. Eso es real, pero no debemos tener miedo. Es una trampa creer que el progreso es imposible. Después de todo, yo gané el voto popular nacional por casi tres millones en 2016, y no hace tanto que los estadounidenses eligieron por abrumadora mayoría a nuestro primer presidente negro", ha añadido. Sin embargo, ha destacado que esta condición de Harris puede convertirla en "una ola imparable" en un contexto en el que tanto la restricción o prohibición del derecho al aborto en numerosos estados y los "ataques contra la democracia", aunque para ello "tendrá que llevar a los votantes escépticos hacia los demócratas y movilizar a los votantes jóvenes que necesitan ser convencidos". De igual forma ha hablado sobre el "sólido historial" de la vicepresidenta tanto en su cargo como en su puesto de fiscal, afirmando que ha obtenido numerosos "logros" durante la Administración de Joe Biden después de que Trump "chapucera con la pandemia y dejara la economía en caída libre", y que incluso han logrado unir a demócratas y republicanos en varios aspectos "cuando muchos pensaban que el bipartidismo había muerto" por los continuos choques entre ambas formaciones. HARRIS CONTRA TRUMP "Harris está crónicamente infravalorada, como tantas mujeres en política, pero está bien preparada para este momento. Estoy deseando oírla enjuiciar un caso convincente contra el señor Trump, que fracasó como presidente la primera vez y se presenta con una agenda peligrosa. Un segundo mandato de Trump sería mucho peor que el primero. Los planes de Trump son más extremos, está más desquiciado, y las barreras que limitaban algunos de sus peores instintos han desaparecido", ha añadido. Clinton ha recomendado a Harris transmitir a la población que la inflación "volverá a dispararse" con Trump por sus planes de aranceles o las reducciones de impuestos, así como advertir contra las "deportaciones masivas" y las restricciones contra el aborto o el "desmantelamiento" del Departamento de Educación. "Se acabó el tiempo de lamentarse. Ha llegado el momento de organizarse, movilizarse y ganar", ha concluido la exsecretaria de Estado.

