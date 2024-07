Machado promete devolver a los venezolanos "la seguridad y el respeto" que Maduro "les ha arrebatado"

La opositora venezolana María Corina Machado ha prometido este sábado que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, devolverá al pueblo venezolano "la seguridad y el respeto que el régimen (del presidente Nicolás Maduro) les ha arrebatado", durante un acto de campaña que ha tenido lugar a ocho días de que se celebren las elecciones presidenciales en el país. "Les quiero asegurar que aquí no habrá persecución, aquí no viene venganza", ha declarado Machado durante el mitin celebrado en el estado de Monagas recogido por el diario 'La Nación'. La opositora ha dedicado parte de su mensaje a los trabajadores del sector público, a quienes ha agradecido que hayan "alzado su voz" y les hayan acompañado "aún siendo perseguidos". "Vamos a poner a este país a producir y ustedes van a ganar bien sirviéndole al Estado. Ustedes solo serán valorados y evaluados por sus méritos, no por sus ideas", ha agregado confiando en que solo "faltan ocho días para ganar". Durante el acto, Machado se ha dejado ver con una pancarta en la que se exigía la liberación del jefe de campaña de González Urrutia, Ángel Aristimuño, detenido el pasado sábado. "Toda Venezuela con Ángel Aristimuño y Régulo Reina, hoy detenidos. Los vamos a liberar, como vamos a liberar a todos nuestros presos y perseguidos", ha manifestado Machado, que tampoco se ha olvidado de "los que viven en instalaciones de la Misión Vivienda". "A los que viven en intalaciones de la Misión Vivienda, donde el régimen ha condicionado la permanencia de esos venezolanos, nosotros creemos en la propiedad privada y a quienes quieran viviendas, nosotros vamos a darles su título de propiedad. Nunca más el Estado amenazará con dejar sin su techo a una familia. Queremos que sean propietarios, como todos los venezolanos, de sus tierras, de sus hogares y de sus negocios", ha concluido la opositora.

