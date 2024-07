Las primas de Concha Velasco acuden a la presentación del folleto 'El Madrid de Concha Velasco'

Este viernes se ha llevado a cabo la presentación del folleto 'El Madrid de Concha Velasco', publicado por Madrid Film Office, la oficina del audiovisual del Ayuntamiento. El acto ha contado con la participación de las primas de la artista, Esperanza Varona, Ángeles Varona y María Jesús Varona. Las primas de la recordada Concha Velasco la han recordado como una persona muy divertida tal y "como era para el público en general, o sea, porque ella no hacía distinción, en familia era muy graciosa, contaba sus propias anécdotas, lo pasábamos muy bien, pero era como era con el público, era una persona súper entregada y sabiendo quién era quien la tenía en el sitio donde ha estado siempre, el público". Además, han afirmado que siguen manteniendo mucho la relación con Manuel y Paco Marsó, hijos de la actriz. Tanto es así que "estamos aquí porque Manuel, que no puedo ir, que no puedo ir, ¿podéis venir? Claro, hombre, lo que podamos hacer... Estamos supliendo sus faltas, y ahí estamos. Cuando podemos, cada una, de uno en una, de dos en dos, o de tres en tres". En cuanto a cómo era Velasco en la intimidad, han asegurado que "era muy familiar, para ella su familia, por supuesto sus hijos, su nieto, su hermano, esto está claro, pero toda la familia éramos una piña". De hecho, han recordado que "siempre, como vivíamos cerca normalmente, las nochebuenas, venían a nuestra casa mis tíos, mi ella, su hermano, y hacíamos el show, organizábamos allí". Agradecidas con el cariño del público presentan folleto 'el Madrid de Concha Velasco', han comentado que "es una de esas cosas en que toda España está de acuerdo, lo agradecemos mucho. Así que, la verdad es que nos emocionamos con cada homenaje, con cada palabra que se dice" porque para ellas "es un orgullo, por supuesto, porque es parte de nuestra familia, pero todo el cariño que se ha desplegado, todo el cariño que estamos recibiendo por todas partes, es inefable".

