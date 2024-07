La defensa aérea rusa derriba ocho drones ucranianos sobre la región de Belgorod y el mar Negro

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han derribado durante la madrugada de este domingo ocho drones ucranianos sobre la región de Belgorod y sobre el mar Negro, ha informado el Ministerio de Defensa ruso. "Esta noche se han detenido los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha avanzado Defensa en una publicaión en su canal oficial de Telegram. El Ministerio ha aclarado en el mismo mensaje que "los sistemas de defensa aérea en servicio han destruido tres vehículos aéreos no tripulados sobre el territorio de la región de Belgorod", mientras que otros "cinco vehículos aéreos no tripulados han sido interceptados en el mar Negro". Estos ataques llegan después de que el Ejército ruso interceptara y destruyera este sábado casi una treintena de drones procedentes de Ucrania sobre la región de Rostov. Una agresión que llegaba tras comunicarse la muerte de al menos dos personas en un nuevo ataque perpetrado el viernes por las tropas rusas contra la localidad ucraniana de Bilozerka, situada en la provincia de Jersón --parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin--, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

