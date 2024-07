Seis de cada diez votantes hispanos creen que Biden debería ser reemplazado como candidato

Miami, 18 jul (EFE).- Seis de cada diez hispanos encuestados sobre las elecciones presidenciales de noviembre próximo creen que el presidente de EE.UU., Joe Biden, debería ser reemplazado como candidato, según un sondeo de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés) revelado este jueves.

El sondeo ‘Hispanic Voices: Annual Survey of Hispanics in the United States, July 2024’ realizado después del primer debate presidencial, en el que el actual mandatario tuvo una débil presentación, encontró que más de la mitad (60 %) cree que Biden debería ser sustituido como candidato.

La vicepresidenta, Kamala Harris, es considerada como el mejor reemplazo de Biden, con un puntaje de favorabilidad más alto (52,5 %) en comparación con el mandatario estadounidense, que apenas alcanzó el 49 %.

Los resultados se dan justo cuando Biden enfrenta crecientes presiones para que revalúe su candidatura de cara a las elecciones y, este jueves, el expresidente Barack Obama (2009-2017) y otros importantes dirigentes del Partido Demócrata han aumentado la presión para que abandone la carrera.

La encuesta, patrocinada por Adsmovil y el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU, preguntó a latinos de los diez estados con la mayor población de votantes de esta comunidad sobre su percepción para las elecciones de noviembre próximo.

El sondeo también encontró que los hispanos siguen siendo principalmente demócratas: el 47 % de los encuestados se identificó con este partido y el 54 % señaló al Partido Demócrata como el que mejor representa sus valores.

Más del 42 % de los encuestados tiene una opinión más negativa del presidente Biden que cuando asumió el cargo hace cuatro años, aunque el 41 % indicó que aún votaría por él en noviembre.

Pero un mayor número, 43 % de los encuestados, tiene una opinión desfavorable del expresidente y candidato republicano a la elecciones Donald Trump.

Los resultados de la encuesta fueron presentados en el seminario ‘The Hispanic Voter 2024: The Scoop’.

“Me pareció notable que, aunque el electorado hispano sigue siendo principalmente demócrata con casi un 47 %, la fidelidad partidista está disminuyendo”, consideró Eduardo Gamarra, director fundador del Latino Public Opinion Forum e investigador principal de FIU, al presentar los resultados.

Advirtió que está bastante claro que el electorado hispano “se concentrará en los principales puestos de la boleta en noviembre y que otros temas, aunque importantes, serán secundarios".

Los votos latinos ayudaron a Biden a ganar las elecciones de estados claves en 2020, como Arizona, donde solo superó a Trump por 11.000 sufragios.

Por su parte, Alberto Pardo, fundador de Adsmovil, resaltó la importancia del electorado hispano en las próximas elecciones. Las proyecciones indican que al menos 17,5 millones de latinos, que constituyen el 14,7 % de los votantes elegibles, participarán en las elecciones de noviembre, lo que podría influir en el resultado. EFE

amv/emi/gbf