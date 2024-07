El Festival de Cine de Venecia acogerá 68 proyectos de realidad virtual

Roma, 18 jul (EFE).- El Festival de Cine de Venecia acogerá 68 proyectos de 25 países diferentes en la categoría de realidad virtual, 'Venice Immersive', en la 81 edición de la Mostra que se celebrará desde el 28 de agosto al 8 de septiembre, informó este jueves la organización.

Esta categoría está totalmente dedicada a los medios inmersivos e incluye todos las formas de expresión creativa como videos 360° y obras de realidad extendida de cualquier duración, incluidas instalaciones, incluso sensoriales, y mundos virtuales.

La directora de cine neerlandesa Celine Daemen será la presidenta del jurado internacional compuesto por la diseñadora de producción francesa Marion Burger y el creador de animación neerlandés, Adriaan Lokman y asignarán los tres premios: el Gran Premio, el Premio Especial del Jurado y el Premio a la Realización.

En concurso se presentan 26 proyectos, entre ellos piezas de realidad virtual como 'Mamie Lou' de Isabela Andreani o 'All i know about teacher Li', de Zhuzmo, así como otros formatos, por ejemplo instalaciones como 'fragil home' de Ondřej Moravec y Victoria Lopukhina o 'rencontres' de Mathieu Pradat.

En esta categoría también se presentarán otros 30 proyectos que ya han sido expuestos o distribuidos en otros eventos después de la última edición de la Mostra y 7 proyectos serán revelados durante la Biennale College Cinema.

"Desde las primeras ediciones la sección se ha consolidado en la escena como un evento único, el evento anual más significativo dedicado a las artes y los medios de comunicación inmersivos", asegura la organización en un comunicado.

El Festival de Cine veneciano, el más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos, apuesta por la tecnología inmersiva en el cine en esta categoría que se inauguró en 2017 y se desarrolla en el islote del Lazzaretto Vecchio. EFE

