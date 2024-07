EEUU impone restricciones de visado a un exmilitar israelí que mató a un atacante palestino herido

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha impuesto restricciones de visado al exsargento de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Elor Azaria por haber matado de un disparo en la cabeza en 2016 a un palestino, Abdul Fata al Sharif, que se encontraba herido en el suelo tras haber apuñalado a un soldado en la ciudad cisjordana de Hebrón. El Departamento de Estado estadounidense ha explicado a través de un comunicado que la decisión --que impide al exmilitar y a su familia cerca entrar al país norteamericano-- ha tenido lugar porque la participación de Azaria "en una grave violación de Derechos Humanos, concretamente en una ejecución extrajudicial en Cisjordania". Tras la medida de Washington, el líder opositor Benny Gantz, hasta hace poco integrante del gabinete de guerra creado en Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha asegurado a sus "amigos estadounidenses que no hay justificación para interferir en los procesos legales internos de Israel". "El Estado de Israel tiene un sistema judicial independiente y sólido que es capaz y está dispuesto a castigar según la ley israelí. No hay ninguna razón por la que el Departamento de Estado de Estados Unidos deba imponer sanciones contra civiles israelíes. Es el caso de Elor Azaria, que fue investigado, juzgado, condenado mientras servía en las FDI y, en última instancia, responsabilizado, como en otros casos", ha manifestado a través de su perfil en la red social X. Azaria, que fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a 18 meses de prisión, solamente cumplió nueve meses encarcelado. Las autoridades le permitieron incluso salir dos días antes para poder asistir a la boda de su hermano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró entonces la liberación: "Me alegro de que esto haya llegado a su fin", declaró. SANCIONES POR SOCAVAR LA PAZ EN CISJORDANIA El portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, ha comunicado también "medidas para imponer restricciones de visado a un grupo adicional de personas por haber estado involucrados o haber contribuido significativamente a socavar la paz, la seguridad o la estabilidad en Cisjordania". "Específicamente, estas restricciones de visado se aplican contra quienes han utilizado la violencia contra personas o propiedades, o han restringido indebidamente el acceso de los civiles a servicios esenciales y necesidades básicas, incluido el acceso a alimentos, agua, electricidad o suministros médicos", ha explicado. Miller ha remarcado que "la rendición de cuentas y la justicia por cualquier crimen, violación y abuso cometido contra palestinos e israelíes es esencial para una calma estable, justa y duradera en Cisjordania y la región". Así, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina para que "responsabilicen a todos los responsables de la violencia en Cisjordania". "No dudaremos en tomar nuestras propias acciones para promover la rendición de cuentas", ha avisado.

Compartir nota: Guardar Nuevo