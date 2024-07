Morata, tras su despedida: "Era importante para mí agradecerle todo al Atleti”

Madrid, 16 jul (EFE).- Álvaro Morata, jugador del Atlético de Madrid y capitán de la selección española, acudió esta tarde al entrenamiento de sus compañeros y cuerpo técnico en los Ángeles de San Rafael (Segovia), para despedirse y confirmar su marcha del equipo rojiblanco rumbo al Milán.

“Me he despedido porque era importante para mí, al final era importante saludarles y agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho en momentos que no lo he pasado bien, pero cuando estás en un sitio donde por varios motivos no puedes dar el cien, es mejor para todos otra opción", dijo a la Cope.

Morata llegó el primero al campo de entrenamiento, donde se ejercitaba el equipo, y después al hotel Segovia Sierra Guadarrama, donde pudo decirle adiós al que ha sido su entrenador, Diego Simeone, a quien no había visto anteriormente cuando se despidió de la plantilla.

"Levantar la Eurocopa es ganar un título como jugador del Atlético", justificó el delantero a su salida de las instalaciones en referencia a la frase que público la semana pasada en sus redes sociales, en la que decía que no podía imaginar "lo que tiene que ser ganar con esta camiseta" y aseguró que no se iría "hasta conseguirlo".

Morata pondrá rumbo al Milán, con el que firmará un contrato de cuatro años tras el pago por parte del club de su cláusula de rescisión de 13 millones de euros, y donde está a la espera de pasar el reconocimiento médico. EFE

