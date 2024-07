El PP acusa al Constitucional de intentar "borrar" el caso 'ERE'

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Tribunal Constitucional de intentar "borrar" la corrupción del PSOE en Andalucía con el caso de los 'ERE' tras la decisión del órgano judicial de exonerar parte de la prevaricación en el caso 'ERE' por la que fue condenado el expresidente andaluz Manuel Chaves. "La ley de amnistía pidió perdón a los políticos del 'procés' y esta resolución del Tribunal Constitucional pide perdón a los corruptos de los ERE", ha reprochado este martes durante una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por el asunto. Tellado cree que "no ha sorprendido a nadie" la decisión del TC de exonerar al expresidente de la Junta de Andalucía por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos porque, según él, lo que busca el Gobierno es hacer del TC un "borrador mágico" del caso de corrupción "más grave" de nuestro país. "RELECTURA" DEL TRIBUNAL SUPREMO En ese sentido, ha censurado que el Constitucional se esté convirtiendo en un "órgano de relectura" de las condenas del Tribunal Supremo y ha señalado que los propios magistrados del TC que son contrarios a esta posición han advertido del "daño institucional" que se está provocando a la imagen del órgano judicial. "El Tribunal Constitucional está conformado por dos ex miembros del gobierno de Pedro Sánchez y desde luego esa conformación pone en duda la imparcialidad del trabajo que está haciendo y creo que eso es tremendamente negativo", ha insistido. Posteriormente ha sido preguntado por el rechazo unánime del TC a apartar a la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y a la magistrada María Luisa Balaguer de los recursos de los ERE como habían solicitado los 'populares' a lo que Tellado ha respondido que "respetan" las decisiones y por lo tanto, no van a encontrar al PP criticando "absolutamente nada".

