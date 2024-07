Apple alcanza nuevo récord tras mejora de recomendación de Morgan Stanley

(Bloomberg) -- Las acciones de Apple Inc. alcanzaron un nuevo máximo el lunes después de que Morgan Stanley calificara a la gigante tecnológica como una de las mejores opciones dado que considera que el lanzamiento de la plataforma de inteligencia artificial de la compañía llevará a niveles récord de actualización de dispositivos entre los usuarios.

El analista Erik Woodring aumentó su precio objetivo de las acciones del gigante tecnológico a US$273, el tercero más alto entre los analistas seguidos por Bloomberg, arguyendo que Apple Intelligence tiene potencial para impulsar una cantidad récord de actualizaciones de dispositivos. La función es un “claro catalizador” para un ciclo de actualización de varios años, escribió el lunes en una nota.

El mayor precio objetivo para las acciones de Apple proviene de Loop Capital, que el lunes mejoró la recomendación de las acciones desde “mantener” a “comprar” y aumentó su precio objetivo desde US$170 a US$300. Apple está en condiciones de convertirse en el “campamento base” de la IA generativa elegido por los consumidores, “tal como lo ha hecho con el contenido digital (iPod) y las redes sociales (iPhone)”, escribió en una nota el analista Ananda Baruah.

Woodring, de Morgan Stanley, pronostica que Apple enviará casi 500 millones de iPhones durante los próximos dos años, cifra superior al ciclo récord de 2021-2022.

Apple presentó su conjunto de servicios de IA en junio en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), lo que el vicepresidente sénior, Craig Federighi, describió como “IA para el resto de nosotros”. Las acciones alcanzaron su primer récord del año después de la presentación.

Las acciones de Apple subieron hasta un 2,9% a US$237,23. Hasta el cierre del viernes, las acciones habían avanzado un 17% desde que la compañía presentó Apple Intelligence, superando la ganancia del 7% del índice Nasdaq 100 durante el mismo período.

“Creemos que hay un nivel récord de demanda reprimida que ingresa al ciclo del iPhone 16 a finales de este año”, escribió Woodring, quien otorga a la acción la recomendación de “sobreponderación”. “Después de la WWDC, donde Apple presentó Apple Intelligence, tenemos una convicción aún mayor de que el año fiscal 25 podría ser el comienzo de un ciclo de actualización de dispositivos de varios años”.

Apple Intelligence “ofrecerá un valor de utilidad muy mejorado y único en el ecosistema de Apple” para más de 1.300 millones de usuarios, dijo Woodring, y agregó que eso forzará actualizaciones de dispositivos y acelerará los ciclos de reemplazo de productos, un catalizador clave que históricamente ha impulsado el desempeño superior de las acciones de Apple.

Solo el 15% de la base instalada total de usuarios de Apple podrá admitir Apple Intelligence porque la tecnología se limitará a dispositivos que utilicen chips A17 Pro y M-Series, dijo Woodring. Si bien la mayoría de los usuarios de Mac podrán utilizarlo, solo el 8% de los usuarios actuales de iPhone y iPad podrán usar la plataforma de IA. Según las estimaciones del analista, será necesario actualizar más de 1.200 millones de iPhones, iPads y Macs.

Cuando se lance este otoño (boreal), la adopción inicial de Apple Intelligence se limitará a los usuarios de iPhones en inglés en Estados Unidos. Aun así, Woodring considera que factores como la ampliación de la funcionalidad en idiomas distintos del inglés agregarán aún más valor a los usuarios durante los próximos 12 a 24 meses. En opinión de Woodring, esto deja a Apple en vías para volver a registrar un crecimiento unitario interanual el año fiscal 2025, y para un ciclo considerablemente fuerte en el año fiscal 2026.

Las ventas anuales de Apple en India alcanzaron un récord de casi US$8.000 millones, informó Bloomberg News el lunes, subrayando un mercado en rápido crecimiento donde el fabricante del iPhone ahora ensambla más dispositivos y opera dos tiendas icónicas.

Nota Original: Apple Hits Another Record as Morgan Stanley Names Stock Top Pick

