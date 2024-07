La ex primera dama de EEUU Melania Trump achaca el ataque a su marido como efecto de la "máquina de la política"

La ex primera dama de EEUU Melania Trump ha descrito el ataque sufrido este pasado sábado por su marido, el expresidente y candidato republicano Donald Trump, como una consecuencia de la "máquina de la política" que ha deshumanizado al exmandatario a ojos de la opinión pública y del "monstruo" que le disparó. "Un monstruo que veía a mi marido como una máquina política inhumana intentó apagar la pasión de Donald: su risa, su ingenio, su amor por la música y su inspiración. Las facetas centrales de la vida de mi marido -su lado humano- quedaron sepultadas bajo la máquina de la política", ha explicado la ex primera dama en un comunicado. Melania Trump ha relatado que en el momento del atentado se dio cuenta de que su vida y la de su hijo menor, Barron, "han estado a punto de sufrir un cambio devastador", si la bala disparada por Thomas Matthew Crooks, identificado como el responsable del ataque, hubiera matado a su marido. Trump se ha declarado "agradecida a los valientes agentes del servicio secreto y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que arriesgaron sus propias vidas" y trasladado sus condolencias a las familias del fallecido y los dos heridos durante el tiroteo. Trump, que describe a su marido como "un hombre generoso" con el que ha pasado "los mejores y peores momentos" ha terminado realizando un llamamiento a la unidad en un momento crítico. "No nos olvidemos que las diferencias de opiniones, políticas y juegos políticos valen menos que el amor. Nuestro compromiso personal, estructural y de vida --hasta la muerte-- están en grave riesgo", ha concluido.

