El español Martín de la Puente cae en la final de Wimbledon de tenis en silla

El tenista español Martín de la Puente no pudo (6-2, 6-3) con el inglés Alfie Hewett y perdió este domingo la final del torneo de Wimbledon de tenis en silla. Después de superar en semifinales al número uno del mundo el japonés Tokito Oda, De la Puente, primer español en una final individual del 'Grand Slam' de tenis en silla, cedió ante el ídolo local en busca de un segundo 'grande' tras ser campeón del US Open en categoría de dobles en 2022. Hewett se desquitó de las dos últimas finales perdidas en la Pista Central del All England Tennis Club para completar el 'Grand Slam' con el título que le faltaba. El inglés, de 26 años, se convirtió en el segundo jugador después del japonés Shingo Kunieda en ganar todos los 'grandes' de individual y dobles.

