Carlos Maturana, al lado de Lara Dibildos ante las controversias de Álvaro Muñoz Escassi

Carlos Maturana, actual pareja de Lara Dibildos, ha salido en defensa de la presentadora frente a las recientes controversias protagonizadas por su expareja, Álvaro Muñoz Escassi. El modelo aseguró ante los micrófonos de Europa Press que Lara está llevando bien la situación: "Ella muy bien, muy bien". Aunque prefirió no profundizar en el tema ni comentar sobre el supuesto grupo de WhatsApp del que se especula que la expareja de Escassi formaría parte: "Nada, nada", dijo brevemente al ser consultado al respecto. El joven asistió al estreno de la obra de su novia, demostrando que su relación está más que afianzada y que su apoyo a la actriz es total. Sobre este día tan importante para ella, evitó hacer declaraciones extensas: "Yo he venido un poquito antes pero imagino que estará ella ahí dentro, no sé". Estas declaraciones reflejan el apoyo y la discreción con la que Carlos Maturana prefiere manejar los temas delicados relacionados con la vida personal de Lara Dibildos, centrando su atención en su carrera profesional y en el bienestar de la modelo ante la atención mediática reciente.

