Una comisión del Parlamento israelí aprueba tres proyectos de ley para prohibir las actividades de la UNRWA

La comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí ha aprobado este martes tres proyectos de ley con el objetivo de prohibir las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). El primer texto, propuesto por el diputado del Likud Boaz Bismuth, prohibiría a la agencia de la ONU operar en territorio israelí e impediría su presencia en Jerusalén Este, donde cuenta con una oficina que fue cerrada forzosamente el pasado mes de mayo. El segundo proyecto de ley, impulsado por la diputada de Israel Beitenu Yulia Malinovski, incluiría a la UNRWA en la lista de organizaciones terroristas. Finalmente, el tercer texto --propuesto por el diputado de Yesh Atid Ron Katz y del diputado del Likud Dan Illouz--, permitiría eliminar la inmunidad judicial de los trabajadores y las exenciones de impuestos de las que disfrutan. La comisión había considerado inicialmente combinar en una sola ley esta batería de legislaciones, que ahora tendrán que ser aprobadas en el pleno del Parlamento o la Knesset, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ya denunció que el organismo está sufriendo "incesantes ataques" por parte del Gobierno de Israel y advirtió que este tipo de legislaciones podían poner en peligro no solo a la propia organización, sino a otros organismos de Naciones Unidas.

Compartir nota: Guardar Nuevo