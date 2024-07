Agenda Informativa de Europa Press para el 9 de julio ( y 3 )

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este martes, 9 de julio, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Cultura, Sociedad, Salud y Efemérides: CULTURA -- 00.30 horas: En Ciudad de México, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene una reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte, en el Centro Cultural de España; a las 03.00 horas visita el Museo Palacio de Bellas Artes; a las 17.00 horas se reúne con la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, en el Complejo Cultural Los Pinos; a las 19.30 horas interviene en la rueda de prensa de presentación de la Feria del Libro de Guadalajara, en la que España es el país invitado de honor, en la Residencia del embajador de España en México; y a las 22.00 horas visita el Museo Nacional de Antropología de México. -- 12.30 horas: En Madrid, entrevista Dei V por el lanzamiento de nuevo álbum ‘Quién es Dei V?’ --que ha debutado en el número 1 de las listas españolas-- y la gira en España. En Hostel Bastardo (Calle San Mateo, 3). -- 19.00 horas: En Madrid, homenaje al cineasta Pere Portabella. En el Cine Doré (Calle Santa Isabel, 3). SOCIEDAD -- 09.15 horas: En Valencia, WWF presenta en un viaje a terreno su nuevo informe sobre incendios forestales 2024 y dará a conocer de primera mano la importancia de la restauración ecológica para proteger los bosques del fuego, en Yátova (Valencia). Los medios que viajan desde Madrid saldrán de la estación de Atocha (Madrid). -- 10.00 horas: En Madrid, la presidenta de la Corte Africana de DDHH y de los Pueblos, Imani Daud Aboud, la presidenta de la Corte Iberoamericana de DDHH, Nancy Hernández López y la presidenta del Tribunal Europeo de DDHH, Siofra O’Leary, dialogan sobre los derechos humanos, moderado por la directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. -- 12.00 horas: Personas ciegas extranjeras que viven en España explicarán ante el ministro de Derechos Sociales la atención que reciben de la ONCE. Dirección General de la ONCE, Calle Prado, 24. -- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene un encuentro con representantes de la Fundación Anar; a las 18.00 horas mantiene un encuentro con representantes de Conpymes, en Ministerio. -- 12.45 horas: La Fundación Mutua Madrileña dará a conocer, mañana martes 9 de julio, los proyectos beneficiarios de su XXI Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Salud. En el Business Center Mutua Madrileña, en Paseo de la Castellana, 33. -- 14.00 horas: Rueda de prensa de los presidentes de la CEE y la CONFER para explicar las Líneas de Trabajo de la Iglesia Católica ante los abusos sexuales. En Añastro, 1. -- 16.00 horas: Fundación MAPFRE presenta el informe ‘Demografía: un análisis de su impacto en la actividad aseguradora’. Online. -- 16.00 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, se reúne con representantes de la Fundación PINARDI. Génova, 13. -- 16.00 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, mantiene un encuentro con representantes de la Plataforma del Tercer Sector, junto al portavoz de Derechos Sociales del PP, Bienvenido de Arriba. En la Sala de las Comunidades Autónomas del Senado. Calle Bailén, 3. -- 17.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con la representante de ACNUR en España, Sophie Muller, para abordar la situación sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Antes del encuentro, atiende a los medios. En ACNUR Oficina de España- Agencia de la ONU para los Refugiados. Avenida del General Perón, 32, Izquierda. SALUD -- 09.30 horas: En Madrid, presentación del informe 'Perfil tecnológico hospitalario', elaborado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). En su sede. Calle Villanueva, 20, 1º planta. -- 09.30 horas: En Madrid, II Jornada Nacional El Futuro de las Terapias Avanzadas en Enfermedades Raras, de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU). En el Auditorio de la Universidad Camilo José Cela - Campus Almagro. Calle Almagro, 5. Para seguirlo por streaming, registro en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3EDG1i9i4ceE8dH53RUUTJ3jgSB8K2GDhzyoU5SBNIF3jHA/viewform. -- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de Gilead para presentar la llegada a España de 'Sunlenca' (lenacapavir) para las personas con VIH multirresistente sin un régimen de tratamiento eficaz. En la Sala Tinhouse. Calle Eloy Gonzalo, 10. Planta 1. . -- 10.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de Roche para anunciar la financiación pública de 'Tecentriq' (atezolizumab) por vía subcutánea (SC), una inmunoterapia para el cáncer en una inyección que se administra en solo siete minutos. En Comet-Meetings Retiro. Calle de Alfonso XII, 30. -- 10.30 horas: En Madrid, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) presenta el primer Observatorio Nacional en Cáncer de Pulmón, para avanzar en la curación y supervivencia del tumor con mayor mortalidad y morbilidad del país. En el Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá, 42. -- 11.00 horas: En Madrid, HM Hospitales y la Federación Española de Baloncesto (FEB) inauguran la iniciativa Kids Zone. En el Policlínico HM Valdebebas. Avenida de Juan Antonio Samaranch, 51. -- 11.30 horas: En Madrid, la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) presenta el informe elaborado por la consultora AFI sobre ‘La aportación de valor de la distribución farmacéutica de gama completa en España’. En la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Calle Diego de León, 50. -- 12.30 horas: En Madrid, encuentro con expertos de la serie ¡'DIálogoS, ¿y ahora qué?', organizado por la Fundación IDIS, bjo el título 'Investigación y acceso a la innovación'. En el Espacio Digital IDIS. Para registrarse: https://www.fundacionidis.com/IDISconecta/IDIalogos_09_07_24/ . -- 13.00 horas: En Madrid, la Fundación Mutua Madrileña da a conocer los proyectos beneficiarios de su XXI Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Salud. En el Business Center de Mutua Madrileña. Paseo de la Castellana, 33. . -- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene una reunión con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria FENIN. En Ministerio. -- 19.00 horas: En Madrid, acto de entrega de los IV Premios Bienestar y calidad de vida. En La Razón. Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 17. EFEMÉRIDES -- En el año 1429 Juana de Arco hace abrir las puertas de Troyes (Francia) a Carlos VII, a quien hará consagrar en Reims. -- En 1810, en Países Bajos, Napoleón Bonaparte incluye oficialmente a los Países Bajos en el Imperio francés. -- En 1900, en Reino Unido, la reina Victoria autoriza la creación del Commonwealth de Australia, uniendo las diversas colonias separadas en un único gobierno federal. -- En 1932, en la conferencia de Lausana (Suiza), se establece la condonación de la deuda de Alemania por indemnizaciones de guerra. -- En el año 1941 parte el CSIR (Cuerpo de Expedición Italiano) desde Italia para ayudar a la Alemania nazi en la invasión de la Unión Soviética. -- En el 1942, en Ámsterdam (Países Bajos), en el marco del holocausto, la familia de Anna Frank se esconde en un depósito en el ático sobre la oficina del padre. -- En 1997, se suspende la licencia del boxeador Mike Tyson por al menos un año, y debe pagar una multa de 3 millones de dólares por haberle arrancado una oreja de un mordisco a Evander Holyfield durante un combate. -- En 1980 moría el poeta Juan Larrea -- En 2023 moría el deportista español Federico Martín Bahamontes -- El actor Tom Hanks cumple 68 años -- La cantante y actriz Courtney Love cumple 60 años

